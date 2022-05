Chi ha ordinato una nuova BMW di recente, potrebbe riceverla senza il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay. Lo afferma un rapporto di Automotive News Europe, secondo il quale a causa della scarsa reperibilità di alcuni componenti la Casa di Monaco pare abbia dovuto scendere a compromessi per poter rispettare i tempi di consegna precedentemente concordati.

Niente Android Auto e Apple CarPlay su alcune BMW? Ecco perché

Come dicevamo, il problema sta nella scarsità dei componenti, più nel dettaglio dei componenti che BMW necessita per poter garantire il supporto alle due piattaforme in questione. Il costruttore, secondo quanto riportato, avrebbe pertanto cambiato il fornitore di chip, chip che non sono compatibili né con Android Auto, né con Apple CarPlay.

Questa sarebbe tuttavia una situazione soltanto momentanea, sia per quanto riguarda la questione fornitore, sia relativamente alla mancata compatibilità, che dovrebbe essere risolvibile tramite un prossimo aggiornamento di sistema:

I chip integrati nelle auto costruite in questi primi mesi dell’anno necessitano di un aggiornamento software per essere funzionali appieno e per garantire la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e per offrire la connettività Wi-Fi.

Con queste parole BMW ha spiegato il problema ad Automotive News Europe, problema che sarà pertanto risolto tramite un update via OTA distribuito al massimo entro la fine di giugno, secondo quanto riportato.

Purtroppo non sono emersi ulteriori dettagli, soprattutto per quanto concerne le auto interessate dalla questione. È tuttavia trapelato che si tratta dei veicoli distribuiti con codice “6P1“. Al momento non si segnalano casi né in Italia, né altrove, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori sviluppi.

In copertina BMW i7

