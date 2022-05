Xiaomi ha svelato appena pochi giorni fa la nuova Xiaomi Smart Band 7, la smartband destinata a diventare un punto di riferimento del mercato grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. La nuova proposta di Xiaomi è già acquistabile ma sarà presto affiancata da una nuova variante, più completa. La casa cinese, infatti, sembrerebbe essere al lavoro sulla nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Il nuovo dispositivo è stato confermato da vari insider cinesi, sul social Weibo, nel corso delle ultime ore. Il progetto, quindi, potrebbe essere molto vicino al debutto. La nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro dovrebbe completare il comparto tecnico della Band 7, offrendo elementi aggiuntivi in grado di soddisfare al massimo le esigenze degli utenti. Vediamo tutti i dettagli in merito alla nuova smartband di Xiaomi:

La nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro sta arrivando con diverse novità

La variante Pro della Xiaomi Smart Band 7 si caratterizzerà, come facilmente prevedibile, per un comparto tecnico aggiornato e potenziato rispetto al modello base svelato nei giorni scorsi. L’upgrade dovrebbe concentrarsi in particolare sulla batteria. Il dispositivo, infatti, potrebbe integrare una batteria da 250 mAh, garantendo 70 mAh in più rispetto alla versione base della Smart Band di casa Xiaomi.

Tra le novità del comparto tecnico ci sarà anche il supporto al GPS, elemento che andrebbe a rendere ancora più completa la smartband andando, però, ad incrementare il consumo energetico (aspetto che sarebbe ampiamente compensato dal potenziamento della batteria).

Da notare, inoltre, che la nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro potrebbe presentare un display più grande, risultando più comoda da utilizzare ma anche leggermente più ingombrante. La nuova Xiaomi Smart Band 7, ricordiamo, può contare su di un display AMOLED da 1,62 pollici con densità di 326 ppi e luminosità di picco di 500 nit. Anche la nuova Pro riprenderà il chip NFC, almeno in alcuni mercati.

Il progetto della nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro non è una novità assoluta in quanto, già nelle scorse settimane, il dispositivo è stato anticipato da alcuni leak. In particolare, il codice della Mi Door Lock, una serratura smart di casa Xiaomi, faceva riferimento all’esistenza di una versione Pro della nuova Xiaomi Smart Band 7.

Il nuovo dispositivo della gamma di casa Xiaomi presenterà, naturalmente, un prezzo maggiorato rispetto alla recente Smart Band 7, disponibile in Cina all’equivalente di circa 40 euro. Per il momento, però, non sono ancora emersi dettagli in merito al possibile prezzo di listino per la nuova smartband della casa cinese.

A breve il debutto

La nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro potrebbe essere davvero ad un passo dal debutto. Xiaomi, infatti, avrebbe intenzione di presentare la nuova smartband Pro in parallelo al nuovo Xiaomi 12 Ultra, lo smartphone destinato a diventare il nuovo top di gamma del brand nel corso della seconda metà del 2022. Resta da capire se ci sarà o meno una versione della Smart Band destinata al mercato europeo. Il nuovo 12 Ultra dovrebbe essere tra le novità di Xiaomi del mese di luglio. Di conseguenza, anche la nuova Smart Band 7 Pro potrebbe essere vicina al debutto. Da valutare anche le eventuali tempistiche di lancio in Europa. Il debutto, in questo caso, potrebbe avvenire sul finire dell’estate. Ne sapremo di più a breve.

