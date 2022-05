A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Smart Band 7,per il nuovo dispositivo indossabile del colosso cinese è già arrivato il momento dell’esordio ufficiale sul mercato.

Come acquistare subito Xiaomi Smart Band 7

Se la nuova smartband di Xiaomi ha stuzzicato la vostra curiosità e state valutando la possibilità di acquistarla, TomTop potrebbe avere l’offerta che fa al caso vostro: il dispositivo indossabile, infatti, è in vendita a 49,99 euro con spedizione in Italia senza costi aggiuntivi (con tempi di consegna previsti tra i 10 e i 15 giorni lavorativi).

Ricordiamo che Xiaomi Smart Band 7 presenta un design simile a quello della precedente generazione ma con uno schermo AMOLED più grande del 25% (con una diagonale da 1,62 pollici, una risoluzione pari a 192 x 490 pixel, una densità di 326 ppi e una luminosità massina di 500 nit), il supporto NFC, un sensore SpO2 per monitorare il livello di ossigeno nel sangue, il cardiofrequenzimetro, una scocca capace di resistere all’acqua fino a 5 atmosfere (50 metri), una batteria da 180 mAh (che, a dire del produttore, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 15 giorni di autonomia o 9 giorni in caso di utilizzo intenso).

Per quanto riguarda l’aspetto software, la nuova smartband di Xiaomi può contare sulla modalità Always On Display (con possibilità di personalizzazione), su oltre 100 quadranti tra cui scegliere quale applicare, sul supporto a più di 120 attività sportive (con alcune funzionalità appositamente studiate per consentire agli utenti di valutare la qualità delle proprie sessioni di allenamento).

Al momento non si hanno informazioni sulla data di disponibilità del device in Italia e sul prezzo ufficiale che il produttore deciderà di applicare nel nostro Paese.

Se volete approfittare di questa occasione e acquistare la nuova smartband di Xiaomi da TomTop non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Xiaomi Smart Band 7 su TomTop

