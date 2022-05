Microsoft è quasi pronta a presentare il nuovo Surface Laptop Go2. La seconda generazione del notebook economico della gamma Microsoft Surface potrebbe debuttare già nel corso del mese di giugno, almeno per un primo gruppo di mercati internazionali, caratterizzandosi come un vero e proprio refresh del primo Surface Laptop Go. Nuove informazioni sul progetto sono emerse online in queste ore. Ecco tutti i dettagli:

Il nuovo Surface Laptop Go2: addio ai 64 GB ma niente CPU Alder Lake

Potrebbe debuttare già nel corso del prossimo mese di giugno il nuovo Surface Laptop Go2. La seconda generazione del notebook entry level della gamma Surface dovrebbe conservare lo stesso design del primo modello, caratterizzandosi come un vero e proprio refresh del comparto tecnico. Alla base del progetto, infatti, ci sarà il processore Intel Core i5-1135G7. Si tratta di una delle CPU di riferimento della gamma Intel Core di undicesima generazione che rappresenta un deciso passo in avanti rispetto al Core i5-1035G1 montato dal primo Laptop Go, sia lato CPU che lato GPU.

Il “nuovo” Core i5 che Microsoft dovrebbe montare sul suo Surface Laptop Go2 è dotato di una CPU Quad-Core con HyperThreading e, in modalità Turbo, può arrivare fino a 4,2 GHz. Sembra esclusa la possibilità che Microsoft opti per un processore Intel Core di 12° generazione “Alder Lake”. Grazie all’architettura ibrida, i nuovi processori di Intel garantiscono un deciso passo in avanti sia in termini di performance che in termini di efficienza. La scelta dell’undicesima generazione, Tiger Lake, è legata alla volontà di ridurre i costi ma si rifletterà in negativo sulle performance complessive. Da notare che Microsoft dovrebbe abbandonare definitivamente il taglio base da 64 GB di storage (di tipo eMMC).

Il nuovo Surface Laptop Go2, infatti, dovrebbe essere proposto esclusivamente nelle varianti da 128 e 256 GB, entrambe con memoria SSD. Due anche le opzioni per quanto riguarda la memoria RAM. Oltre all’anacronistico taglio da 4 GB (proposto in abbinamento alla sola versione base da 128 GB) ci sarà anche la variante da 8 GB. Non dovrebbero esserci modifiche per quanto riguarda il display. Anche la seconda generazione del Laptop Go, infatti, dovrebbe debuttare con un display da 12,4 pollici che continuerà a presentare un pannello touch con rapporto tra le dimensioni di 3:2 ed una risoluzione di 1536 x 1024 pixel.

Possibile, inoltre, il ritorno della tastiera non retroilluminata, un elemento che stona decisamente con il carattere premium dei dispositivi della gamma Surface. Sulla questione, però, al momento non ci sono conferme. Il refresh potrebbe coinvolgere anche altri elementi, come la webcam o la dotazione di porte. I primi rumor sul progetto, però, non confermano l’arrivo di modifiche ulteriori alla scheda tecnica. Ne sapremo di più, molto probabilmente nelle prossime settimane.

Prezzi e disponibilità

Come anticipato in precedenza, il nuovo Surface Laptop Go2 dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del prossimo mese di giugno, con le vendite che potrebbero partire nelle settimane successive in un numero di mercati selezionati. L’Italia, come avvenuto per altri Surface presentati di recente, potrebbe essere esclusa dal primo gruppo di mercati di commercializzazione. Il nuovo notebook dovrebbe arrivare sul mercato in quattro colorazioni.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, tutto dovrebbe essere confermato. Il refresh del Laptop Go, infatti, dovrebbe confermare lo stesso listino della prima generazione. Di conseguenza, per il mercato italiano, si dovrebbe partire da 649 euro con la novità rappresentata dal “miglioramento” della versione d’accesso alla gamma che passerà da 64 GB a 128 GB. Il modello da 8 GB dovrebbe, invece, partire da 819 euro, un prezzo destinato a scendere rapidamente considerando che con poche decine di euro in più è possibile acquistare il Surface Laptop 4 in versione base.

