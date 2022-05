Si avvicina il debutto dei nuovi iPhone e si moltiplicano i rumor sulle specifiche tecniche degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. I nuovi top di gamma di casa Apple potranno contare su diversi elementi aggiuntivi rispetto ai modelli non Pro (iPhone 14 e l’inedito 14 Max che sostituirà il Mini). Uno dei temi “caldi” di questi giorni è il possibile supporto all’Always On Display, una funzionalità da tempo attesa dagli utenti Apple e che, come già confermato da rumor dei giorni scorsi, potrebbe caratterizzarsi come una delle novità principali dei nuovi smartphone. A confermare la notizia è stato anche Mark Gurman di Bloomberg nella consueta newsletter Power On. Ecco tutti i dettagli sulla questione:

I nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max potrebbero davvero avere l’Always On Display

Secondo quanto rivelato, il supporto all’Always On Display sarà parte integrante di iOS 16. Stando alle conferme del giornalista di Bloomberg, Apple prevedeva di lanciare questa funzione già con gli iPhone 13. I programmi sono cambiati ma ora Apple potrebbe davvero aver deciso di introdurre, tra le specifiche dei nuovi iPhone 14, anche quest’attesa novità. Come sottolineato in apertura, però, la possibilità di visualizzare le notifiche con il telefono bloccato non sarà accessibile a tutti i nuovi iPhone.

Solo i modelli Pro potranno beneficiare di questa funzione nel caso in cui Apple dovesse effettivamente dare il semaforo verde al suo rilascio. Per i modelli “non Pro” della gamma iPhone sarà necessario attendere i prossimi anni prima di poter registrare l’arrivo di questa funzione. È importante sottolineare, inoltre, che l’Always On Display non sarà “retroattivo” e, quindi, non arriverà su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Gli utenti interessati a questa funzionalità saranno obbligati a cambiare iPhone e passare ad uno dei nuovi Pro in arrivo nel corso del prossimo mese di settembre.

Ricordiamo, inoltre, che il display dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max registrerà l’addio al notch con il passaggio alla cosiddetta “pillola”, un (doppio) foro nel display caratterizzato da uno sviluppo orizzontale. Il foro sarà posizionato centralmente, nella parte alta del display, ed integrerà tutti i sensori necessari per garantire il corretto funzionamento del sistema di riconoscimento facciale Face ID. Il render qui di sotto anticipa il possibile design dello smartphone.

Tutto ruota intorno alla tecnologia del display

Il supporto all’Always On Display è strettamente collegato alla tecnologia del display. Le quattro varianti della gamma iPhone 14 potranno contare su display OLED ma con differenze sostanziali tra i modelli Pro e i modelli non Pro. A giocare un ruolo determinate nella possibilità di introdurre il supporto a questa “nuova” funzione (almeno per il mondo iOS) è il refresh del display.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max potranno beneficiare di un display OLED di nuova generazione. Tale display potrà contare su di un refresh rate variabile tra 1 Hz e 120 Hz e non più tra 10 Hz e 120 Hz. La possibilità di ridurre la frequenza d’aggiornamento del display fino ad un minimo di 1 Hz è un elemento essenziale per il supporto all’Always On Display.

In questo modo, infatti, il consumo energetico legato a questa funzionalità si riduce al minimo, con un impatto ridottissimo sulla durata della batteria. Il refresh rate da 1 Hz è un’ottima notizia anche per quanto riguarda la visualizzazione di contenuti statici. In questo modo, infatti, il consumo energetico legato alla visualizzazione di questo tipo di contenuti si ridurrà in modo significativo. Anche senza l’Always On Display, quindi, la riduzione del refresh rate rappresenta un plus aggiuntivo per i futuri Pro.

Ricordiamo che i nuovi iPhone 14 di Apple debutteranno soltanto nel corso del mese di settembre. Nelle ultime settimane abbiamo registrato una vera e propria moltiplicazione delle indiscrezioni sui nuovi smartphone. È molto probabile, quindi, che nei prossimi giorni arrivino ulteriori conferme sulle specifiche tecniche e, in particolare, sul possibile supporto di iOS 16 e dei nuovi iPhone 14 Pro all’Always On Display.

