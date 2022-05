Continuano ad arrivare nuove informazioni in merito ai futuri iPhone 14 e, in particolare, ai nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max, i nuovi top di gamma che Apple presenterà nel corso del prossimo mese di settembre. Le nuove indiscrezioni riguardano la tecnologia del display che, finalmente, potrebbe essere pronto per adottare l’Always-On Display, consentendo una visualizzazione delle notifiche, dell’orario e della data anche a schermo spento.

La conferma arriva dall’insider Ross Young, sempre molto ben informato sulle news legate al mondo Apple. L’adozione dell’Always-On Display per gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è strettamente collegata alla possibilità di ridurre al minimo il refresh rate del display per preservare la durata della batteria. Ecco i dettagli completi:

I nuovi iPhone 14 Pro avranno l’Always-On Display? È possibile grazie al refresh variabile fino a 1 Hz

Gli attuali iPhone 13 Pro e Pro Max presentano un pannello OLED LTPO in grado di offrire un refresh rate variabile e la possibilità di toccare un massimo di 120 Hz. Per l’introduzione dell’Always-On Display, però, è necessario andare a verificare il valore minimo del refresh rate che, attualmente, è pari a 10 Hz. Si tratta di un dato sensibilmente superiore rispetto a quanto sono in grado di fare diversi smartphone Android che utilizzano un pannello LTPO simile a quello montato dagli iPhone 13 Pro.

I top di gamma di Samsung o di altre aziende impegnate nel mercato Android, infatti, possono arrivare fino ad 1 Hz di refresh rate. La possibilità di ridurre al minimo la frequenza d’aggiornamento del display è ideale per visualizzare contenuti statici (in cui non è necessario aggiornare costantemente le immagini visualizzate sul pannello dello smartphone). In questo modo, il consumo di energia richiesto è notevolmente inferiore.

I nuovi iPhone 14 Pro dovrebbero adottare una nuova generazione di display OLED in grado di ridurre la frequenza d’aggiornamento dello schermo fino ad un minimo di 1 Hz. In questo modo, il supporto all’Always-On Display sarebbe possibile. Apple potrebbe introdurre questa funzionalità in modo completo sui suoi iPhone Pro senza correre il rischio di dover fare i conti con un consumo eccessivo di energia che andrebbe a minare l’ottima batteria degli smartphone.

La possibilità di ridurre al minimo il refresh rate del display rappresenterà, in ogni caso, un plus importante per i nuovi iPhone 14 Pro. Nella visualizzazione di immagine statiche, infatti, il consumo di energia si ridurrà notevolmente. Anche se l’Always-On non dovesse arrivare, i vantaggi, legati ad un miglioramento dell’autonomia, ci sarebbero ugualmente per gli utenti.

Un leak da confermare (e solo per le varianti Pro)

L’indiscrezione di oggi è tutta da confermare. Lo stesso insider Ross Young ha evidenziato di non poter confermare la notizia ma solo di aspettarsi una scelta di questo tipo da parte di Apple per i futuri iPhone 14 Pro. Per il momento, infatti, non sono disponibili informazioni precise in merito alle possibili scelte della casa di Cupertino per i display dei nuovi iPhone Pro in arrivo nel corso del prossimo mese di settembre.

In ogni caso, questa novità riguarderà esclusivamente le versioni Pro dei nuovi iPhone 14. Gli altri due modelli (iPhone 14 e il nuovo iPhone 14 Max che sostituirà il Mini) non potranno contare sul nuovo display a refresh rate variabile in grado di toccare un minimo di 1 Hz. Per l’Always-On Display sulle versioni “non Pro” degli iPhone sarà necessario attendere almeno il prossimo anno.

Maggiori dettagli sulle novità in arrivo per i futuri iPhone 14 potrebbero emergere nelle prossime settimane. In ogni caso, la conferma ufficiale arriverà non prima di settembre, in occasione della presentazione in pubblico dei nuovi smartphone.

