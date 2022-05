Continuano le indiscrezioni sulla scheda tecnica e sulle novità in arrivo per i futuri iPhone 14 e 14 Pro. La nuova gamma di smartphone di Apple debutterà, come da tradizione, nel corso del prossimo mese di settembre. Quest’anno, l’aggiornamento in arrivo sarà caratterizzato da diverse novità. In particolare, la casa di Cupertino avrebbe l’intenzione di garantire un netto salto in avanti per la qualità della fotocamera anteriore dei suoi iPhone. Per raggiungere quest’obiettivo, Apple ha scelto un nuovo fornitore, in grado di offrire un sensore di qualità superiore rispetto a quello proposto dalla serie iPhone 13. Vediamo i dettagli completi:

iPhone 14: salto di qualità in arrivo per la fotocamera anteriore

A lanciare l’indiscrezione in merito alla nuova fotocamera degli iPhone 14 è stato il magazine coreano ET News. Non è un caso che la notizia in questione arrivi dalla Corea del Sud in quanto il nuovo fornitore scelto da Apple per il sensore fotografico anteriore dei suoi iPhone 14 è proprio coreano. Si tratta di LG Innotek. L’azienda rimpiazzerà i partner cinesi di Apple per la fornitura del sensore della camera anteriore dei nuovi smartphone in arrivo nella seconda metà del 2022.

Il cambio di fornitore comporterà un incremento notevole del costo del sensore che Apple, stando alle indiscrezioni, pagherà circa tre volte in più rispetto a quello utilizzato per le generazioni precedenti di iPhone. La scelta di cambiare fornitore è legata ad una precisa strategia di Apple che ora considera la fotocamera anteriore come un componente “high end” e non più “low end” dei suoi smartphone. Di conseguenza, il budget da dedicare alla scelta del miglior sensore da utilizzare per la fotocamera anteriore degli iPhone è notevolmente aumento.

LG Innotek è già da tempo parte della rete di fornitori di Apple avendo garantito i sensori per le fotocamere posteriori delle precedenti generazioni di iPhone. L’ottimo lavoro svolto dall’azienda coreana ha giocato un ruolo centrale nella scelta di Apple secondo ET News. In futuro, LG Innotek dovrebbe ora fornire un quantitativo simile di sensori anteriori e posteriori ad Apple. L’azienda, grazie alla scelta di Apple, dovrebbe registrare una sostanziale crescita dei ricavi.

Secondo quanto riferito dalla fonte, inoltre, Apple prevedeva di affidarsi a LG Innotek a partire dagli iPhone 15, in arrivo nel 2023. Incertezze in merito all’affidabilità dei fornitori cinesi (soprattutto per via della politica “zero Covid” in Cina che può causare frequenti stop della produzione) e la necessità di migliorare la qualità della fotocamera anteriore hanno spinto l’azienda ad accelerare i tempi. Le indiscrezioni di ET News in merito al nuovo fornitore di Apple confermano anche quanto rivelato lo scorso aprile dall’insider Ming-Chi Kuo.

L’analista aveva anticipato la scelta di Apple di concentrarsi sulla fotocamera anteriore dei nuovi iPhone 14 per garantire un importante passo in avanti, sia per quanto riguarda le foto che i video catturati dal sensore frontale. Secondo le informazioni rivelate da Ming-Chi Kuo, il nuovo sensore potrebbe presentare un’apertura maggiore e un sistema di autofocus avanzato in grado di offrire prestazioni generali migliori. Anche la modalità Ritratto dovrebbe registrare un passo in avanti in termini di qualità.

Un aggiornamento per tutta la gamma iPhone 14?

Le informazioni rivelate da ET News sono, per il momento, parziali. La testata coreana, infatti, non ha rivelato se l’aggiornamento del sensore della camera anteriore, con il passaggio a LG Innotek come fornitore, riguarderà tutta la gamma iPhone 14 oppure solo le varianti Pro, su cui Apple intende garantire diverse novità esclusive (come il nuovo foro del display in sostituzione del notch o la presenza di un SoC più potente). Secondo le informazioni rivelate da Ming-Chi Kuo, invece, l’aggiornamento riguarderà tutta la gamma iPhone 14.

Ricordiamo che Apple, con la serie 14, dirà addio alla versione Mini, a causa delle scarse vendite, per concentrarsi sull’inedito iPhone 14 Max, destinato a diventare un riferimento assoluto della gamma. Maggiori dettagli sulle novità relative alla fotocamera anteriore dei nuovi iPhone 14 arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Il debutto dei nuovi smartphone dista, ricordiamo, ancora diversi mesi e c’è tutto il tempo per scoprire nuovi dettagli sui sensori fotografici.

