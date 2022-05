WhatsApp Beta per iOS migliora le reazioni alle immagini

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per iOS attraverso il TestFlight Beta Program: è arrivata la versione 22.12.0.70 (2.22.12.70 nelle Impostazioni dell’applicazione). A dirla tutta, la novità più interessante di questo nuovo aggiornamento al momento è disponibile solo per alcuni beta tester, risultando in fase di roll out: si tratta della possibilità di vedere informazioni più dettagliate circa le reazioni alle immagini degli album creati automaticamente.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità significative per WhatsApp per iOS, dalla fine imminente del supporto di alcune versioni, passando per i lavori in corso su un’applicazione desktop per macOS, senza dimenticare le nuove didascalie. Anche uscendo dal solo mondo iOS, ci sono state altre novità degne di nota, dagli adesivi di Stranger Things alla migliorata gestione dei messaggi delle chat a scomparsa, passando per la scelta del pubblico degli aggiornamenti di stato e arrivando ad un’utile novità per i gruppi. Nel caso in cui vi foste persi alcuna di queste novità, potete mettervi in pari tramite i link qui sopra, in questa sede però dobbiamo occuparci della nuova versione beta di WhatsApp per iOS.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 22.12.0.70

La nuova funzione in roll out con il più recente aggiornamento di WhatsApp Beta per dispositivi iOS non è un totale inedito: proprio nella giornata di ieri vi avevamo segnalato la stessa identica novità nella controparte per Android e la stessa funzione era già stata oggetto di avvistamenti pochi giorni prima. Ebbene, il portato della nuova funzione in discorso è presto detto: WhatsApp Beta per iOS offre maggiori informazioni sulle reazioni alle immagini contenute in album creati automaticamente dal servizio di messaggistica.

Già in precedenza, ovviamente, gli utenti avevano la possibilità di vedere le reazioni lasciate alle immagini appartenenti a determinati album, tuttavia la differenza di funzionamento è evidente. Nella versione precedente, gli utenti non avevano modo di sapere quali foto o quali video contenuti nell’album avessero ricevuto determinate reazioni, a meno di non aprirli singolarmente. Grazie al cambiamento apportato, gli utenti beta che hanno già ricevuto la novità vedono questa limitazione superata in una maniera molto comoda: proprio in corrispondenza delle informazioni delle reazioni sono visibili delle piccole anteprime di foto e video che permettono di individuare subito il file multimediale destinatario di quella specifica reazione.

Come detto, la novità è in distribuzione a partire dagli utenti della versione beta di WhatsApp per iOS, nei prossimi giorni andrà incontro ad una più ampia diffusione.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Come detto, la novità è in distribuzione a partire dagli utenti della versione beta di WhatsApp per iOS, nei prossimi giorni andrà incontro ad una più ampia diffusione.

Infine, arriviamo alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto se ne fate già parte. Ecco la pagina dedicata. La versione più recente di WhatsApp per iOS è scaricabile dall’App Store tramite questo link.