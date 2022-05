WhatsApp Beta per iOS ci dà un assaggio delle nuove didascalie

WhatsApp ha già introdotto una nuova visualizzazione delle didascalie durante la condivisione di contenuti multimediali per alcuni beta tester su Android. Oggi il team di WABetaInfo ha scoperto che WhatsApp sta implementando la stessa funzionalità per alcuni beta tester su iOS.

Ecco le novità in WhatsApp beta 22.10.0.71 per iOS

Alcuni beta tester di WhatsApp su iOS ora hanno a disposizione una sezione delle didascalie ridisegnata da utilizzare quando inviano i media, la quale consente di selezionare destinatari aggiuntivi prima di inviare i contenuti, inclusi gli aggiornamenti di stato.

Questa funzionalità era precedentemente disponibile quando si scattava una foto o si registrava un video dalla scheda Fotocamera, ma poiché WhatsApp prevede di sostituirla con la scheda Community in un futuro aggiornamento, l’azienda ha deciso di aggiungere questa funzionalità alla visualizzazione delle didascalie predefinita.

Con l’ultimo aggiornamento WhatsApp ha inoltre ridisegnato l’interfaccia per cambiare il pubblico per i propri aggiornamenti di stato, anche se bisogna comunque andare alle impostazioni sulla privacy del proprio stato per cambiarlo definitivamente.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Come per qualsiasi altra app, il nostro consiglio è quello di cercare di eseguire sempre l’ultima versione. Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, basterà verificare la presenza di aggiornamenti di WhatsApp tramite l’App Store, oppure raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.