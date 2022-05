Il team di WhatsApp di tanto in tanto provvede a rimuovere il supporto per alcune versioni di Android e iOS meno recenti, in modo da consentire agli sviluppatori di introdurre alcune feature che potrebbero non funzionare su vecchi sistemi operativi.

Ebbene, stando a quanto viene riportato da WABetaInfo, pare che WhatsApp stia pianificando di abbandonare nei prossimi mesi il supporto per iOS 10 e iOS 11 e, di conseguenza, per iPhone 5 e iPhone 5C.

WhatsApp sta per salutare definitivamente iOS 10 e 11

C’è già una data per il termine del supporto ad iOS 10 e 11: queste versioni del sistema operativo mobile di Apple, infatti, non potranno più essere sfruttate per utilizzare la popolare applicazione di messaggistica istantanea a partire dal 24 ottobre 2022.

Gli utenti che possiedono un iPhone basato ancora su una di queste due versioni di iOS per continuare a usare WhatsApp dopo tale data non potranno fare altro che aggiornare il dispositivo ad una release successiva.

Anche nella pagina di supporto dedicata ai sistemi operativi il team di WhatsApp ha iniziato ad aggiornare le informazioni relative a quello di Apple, precisando che il servizio di messaggistica richiede iOS 12 (o una release successiva).

Dal 24 ottobre 2022, pertanto, WhatsApp non sarà più compatibile con iPhone 5 e iPhone 5C, smartphone per i quali Apple non ha rilasciato iOS 12.

Chi possiede un modello un po’ più recente, come iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S, potrà invece continuare a sfruttare questa popolare applicazione di messaggistica istantanea ma dovrà aggiornare il proprio telefono ad iOS 12.

Ricordiamo che alla base della decisione di rimuovere il supporto per le versioni meno recenti del sistema operativo mobile di Apple vi è la volontà di garantire l’introduzione di sempre nuove funzionalità, che potrebbero dare problemi su release molto vecchie.

Chi aggiorna iOS alle versioni più recenti, inoltre, può anche contare sulle patch di sicurezza più aggiornate e, pertanto, è sempre consigliato procedere agli update del sistema operativo disponibili.

