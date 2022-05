Dopo aver rilasciato la nuova beta di WhatsApp per Windows su Microsoft Store, la società sta lavorando su una nuova app desktop per macOS che permetterà di collegare il proprio dispositivo da WhatsApp beta per Android o iOS a WhatsApp per macOS.

L’anno scorso è stata annunciata la beta di WhatsApp per Windows, un’app riscritta da zero già con il supporto multi-dispositivo. Anche se mancano ancora molte funzionalità, l’app è molto stabile essendo nativa. Successivamente è emerso che WhatsApp stava lavorando su un’app per macOS e oggi WABetaInfo ci mostra finalmente uno screenshot esclusivo della funzionalità.

WhatsApp Desktop è in lavorazione per macOS

Come si può vedere nello screenshot, quando l’utente apre WhatsApp per macOS per la prima volta gli viene chiesto di collegare il suo smartphone scansionando il codice QR visualizzato. Sarà anche possibile collegare WhatsApp per Android a WhatsApp per macOS, evitando di dover passare a iOS se si utilizza WhatsApp su un dispositivo Android.

Dal momento che sarà possibile collegare un dispositivo Android a WhatsApp per macOS, non possiamo escludere che in futuro consentirà agli utenti di utilizzare WhatsApp contemporaneamente su Android e iOS.

WhatsApp ha anche migliorato alcuni dettagli dell’interfaccia utente dell’app, quindi sarà più familiare agli utenti Mac, inoltre si tratta di un’app nativa sviluppata con Mac Catalyst.

Purtroppo al momento non è possibile scaricare l’app dall’App Store poiché è in fase di sviluppo e non sappiamo ancora quando verrà rilasciata al pubblico.

