Oggi Sony ha annunciato che trasmetterà quasi 30 minuti di annunci e aggiornamenti dal mondo PlayStation durante l’evento State of Play che andrà in live streaming giovedì prossimo.

Il colosso giapponese anticipa che ci saranno emozionanti rivelazioni da parte dei suoi partner di terze parti e uno sguardo ai vari giochi in sviluppo per PlayStation VR2, il suo prossimo visore per la realtà virtuale.

State of Play rivelerà nuovi giochi con anticipazioni e aggiornamenti

Sony ha recentemente annunciato che saranno disponibili oltre 20 giochi al lancio di PS VR2, ma al momento l’unico titolo confermato è lo spin-off Horizon Call of the Mountain, quindi la società dovrebbe mostrare alcuni degli altri giochi in realtà virtuale in arrivo per il suo visore di nuova generazione.

I live streaming State of Play di Sony hanno una cadenza più o meno di due mesi e in passato sono stati incentrati su un solo gioco, come Gran Turismo 7 e Hogwarts Legacy, oppure su raccolte di giochi.

I primi dettagli del comparto tecnico del nuovo PS VR 2 sono stati svelati da Sony lo scorso gennaio. Il visore punta ad offrire un’elevata fedeltà visiva con una grafica 4K HDR e con un campo visivo di 110 gradi. Il display OLED può contare su di una risoluzione di 2000 x 2040 per occhio con un refresh rate di 90/120 Hz. Per massimizzare la sensazione di immersione viene applicata la tecnologia PS VR Sense che combina il rilevamento dello sguardo, il feedback del visore, l’audio 3D e il controller PS VR 2 Sense per massimizzare l’esperienza sensoriale.

Per il momento Sony non ha rilasciato dettagli precisi in merito alle tempistiche di rilascio del suo nuovo visore.

