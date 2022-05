La conferenza WWDC 2022 si avvicina e come ogni anno una delle maggiori aspettative riguarda l’aggiornamento di iPadOS, in particolare se sarà finalmente in grado di sfruttare tutta la potenza dell’iPad.

Le recenti modifiche a WebKit, il motore di Apple che alimenta Safari e altri browser web, suggeriscono importanti cambiamenti che potrebbero arrivare sull’iPad quest’anno.

iPadOS 16 potrebbe introdurre il ridimensionamento delle finestre

Secondo il tweet pubblicato ieri da Steve Troughton-Smith, le recenti aggiunte all’infrastruttura WebKit su GitHub indicano che Apple sta lavorando al supporto per una nuova “modalità multitasking” che consentirebbe finestre ridimensionabili liberamente su iPadOS. Gli aggiornamenti al WebKit GitHub indicano che iPadOS aggiungerebbe una nuova opzione a livello di sistema che abiliterebbe questa funzionalità.

Smith paragona questa funzionalità alla “modalità tablet” di Windows 10 attivabile in qualsiasi momento per riadattare l’interfaccia a seconda dell’utilizzo tramite touch o mouse e tastiera. Il codice WebKit fa ripetutamente riferimento al fatto che l’iPad abbia o meno la “modalità multitasking” abilitata e sembra che Safari si regolerebbe in base a essa.

Al momento è difficile cogliere altri dettagli da queste modifiche all’infrastruttura di WebKit, ma in passato alle modifiche di WebKit sono seguiti aggiornamenti importanti per iPadOS, iOS e Mac.

Anche se non è detto che questa presunta “modalità multitasking” verrà effettivamente ufficializzata, le modifiche al WebKit potrebbero essere collegate a importanti cambiamenti in arrivo con iPadOS 16.

