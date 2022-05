È Los Angeles il palcoscenico scelto da Amazon per una sua prima volta: nella City of Angels apre i battenti Amazon Style, il primo negozio fisico di abbigliamento del gigante dello shopping online.

Di questa interessante novità si era già parlato nei mesi addietro: Amazon Style si inserisce pienamente nella strategia di diversificazione della compagnia di Jeff Bezos, che dopo essere diventata grande con l’ecommerce sta ora investendo sempre di più anche sui canali di vendita fisici, basti pensare a Whole Foods, ma anche ad Amazon Fresh e Amazon Go.

Amazon Style: negozio d’abbigliamento 2.0

Il primo punto vendita Amazon Style sorge dunque a Los Angeles, più precisamente all’interno del centro commerciale Americana At Brand, e dà realizzazione a un’idea non esattamente rivoluzionaria: offrire ai tantissimi clienti Amazon acquirenti di capi di abbigliamento un luogo dove poter toccare gli articoli con mano prima di acquistarli. D’altra parte, anche online i clienti Prime hanno la possibilità di sfruttare l’opzione prova prima, paga poi, con Amazon Style il concetto si avvicina maggiormente a quello di shopping tradizionale.

Quest’ultimo è insito anche nel funzionamento del negozio: niente tecnologia Just Walk Out, ci sono dei commessi fisicamente presenti e delle casse per pagare i propri acquisti.

A proposito di esperienza d’acquisto, è qui che Amazon ha voluto portare un po’ di innovazione: ogni singolo capo di abbigliamento presente in negozio presenta un QR code, cosicché i clienti possono scansionarlo e decidere se il commesso debba portare il capo direttamente in cassa per il pagamento oppure in camerino per provarlo. Un’altra possibilità vede il negozio come complementare rispetto a sito/app di Amazon: il cliente può far recapitare i capi d’interesse in negozio al fine di provarli fisicamente e completare il proprio acquisto. Anche i camerini di Amazon Style sono innovativi: ciascuno di essi dispone di uno schermo touchscreen tramite il quale i clienti possono comunicare coi commessi e anche lasciare dei feedback sulla prova effettuata.

Si accennava alla natura complementare di Amazon Style e sito/app di Amazon e questa è ancora più evidente al momento del pagamento: i clienti, infatti, hanno la possibilità di scegliere se pagare in cassa con sistemi di pagamento tradizionali oppure se completare gli acquisti mediante il proprio account Amazon.

Dal momento che il negozio di abbigliamento di Amazon non è automatizzato ma è molto più simile ad un negozio classico, anche i suoi orari di apertura sono più “tradizionali”: niente aperture 24 ore su 24, bensì orari prestabiliti: dal lunedì al giovedì: 10 AM – 9 PM; venerdì e sabato: 10 AM – 10 PM; domenica: 11 AM – 8 PM.

Promozioni inaugurali e brand featured

Se vi trovate dall’altra parte dell’Oceano e siete curiosi di visitare il primo negozio Amazon Style, sappiate che questo è il momento perfetto per farlo. Sì, perché il colosso dello shopping ha previsto alcune promozioni per la prima settimana di apertura dello store: in seguito alla prima apertura del 25 maggio, i primi 100 clienti in negozio nelle giornate di venerdì 27 maggio, sabato 28 maggio e domenica 29 maggio verranno omaggiati con una gift card Amazon da 25 dollari e i clienti iscritti al programma Prime avranno diritto ad una borsa in regalo con gli acquisti effettuati in negozio.

Amazon Style ospiterà tantissimi capi di abbigliamento di centinaia di marchi, così da soddisfare gli stili più disparati. L’elenco dei brand featured è piuttosto lungo e comprende: Allegra K, CRZ YOGA, Good Man Brand, Levi’s, The Drop, Blank NYC, dolce vita, Honeycat Jewelry, PAVOI, Tommy Hilfiger, CK, ECOWISH, joie, Velvet by Graham & Spencer, Champion, Equipment, Lacoste, Steve Madden, VINCE.

Per maggiori dettagli sul negozio e sull’indirizzo preciso del primo Amazon Style, potete fare riferimento a questo link.

