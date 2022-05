Amazon lancia oggi in Italia i nuovi router Wi-Fi eero Pro 6E ed eero 6+ con sistema Wi-Fi mesh. eero Pro 6E supporta velocità di rete fino a 2,3 Gbps, offre copertura per oltre 100 dispositivi contemporaneamente e permette l’accesso alla banda 6 GHz, assicurando che più dispositivi possano navigare a velocità di oltre un gigabit in tutta la casa.

Il router eero 6+ offre un accesso a canali radio a 160 MHz per una connessione ideale per attività come AR/VR e streaming 8K, inoltre supporta oltre 75 dispositivi connessi contemporaneamente.

Caratteristiche dei router Wi-Fi eero 6

eero Pro 6E è il primo sistema Wi-Fi mesh eero abilitato al Wi-Fi 6E e la più recente offerta tri-band e stabilisce un nuovo standard per le prestazioni eero di alto livello supportando oltre 100 dispositivi contemporaneamente.

Il router è in grado di supportare velocità Wi-Fi fino a 2,3 Gbps (un gigabit cablato e 1,3 Gbps wireless), offre velocità Wi-Fi di oltre un gigabit in tutta la casa e sfrutta la banda 6 GHz per assicurare velocità più elevate e meno congestione sulla rete domestica.

Con una porta Ethernet da 2,5 GbE e una da 1,0 GbE su ogni dispositivo, eero Pro 6E può supportare piani internet multigigabit, inoltre copre fino a 190 metri quadrati, la confezione da due copre fino a 370 metri quadrati, mentre la confezione da tre copre fino a 560 metri quadrati.

eero 6+ è il sistema eero gigabit più conveniente di sempre e offre prestazioni Wi-Fi premium a un prezzo conveniente. La nuova offerta dual-band di eero è ideale per i piani internet fino a un gigabit e offre una copertura per oltre 75 dispositivi contemporaneamente. Ogni dispositivo ha 2 porte da 1,0 GbE per la connessione gigabit via cavo e fornisce anche l’accesso a canale radio a 160 MHz per una connessione wireless più veloce rispetto alle precedenti offerte eero con dual-band. Un singolo eero 6+ copre fino a 140 metri quadrati, la confezione da due copre fino a 280 metri quadrati, mentre la confezione da tre copre fino a 420 metri quadrati.

eero Pro 6 ora è ancora più conveniente ed è perfetto per le case con connessioni internet Gigabit: un singolo eero Pro 6 è un router Wi-Fi mesh 6 tri-band ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub per Casa Intelligente Zigbee integrato. Un solo eero Pro 6 copre fino a 190 metri quadrati, mentre la confezione da tre include tre router eero Pro 6 che si collegano con cavo o in modalità wireless tra loro per coprire fino a 560 metri quadrati.

eero 6 ora è disponibile a un nuovo prezzo più accessibile e offre velocità Wi-Fi 6 a un prezzo ridotto. Il router Wi-Fi 6 mesh eero è perfetto per case con connessioni internet fino a 500

Mbps e fornisce copertura per oltre 75 dispositivi contemporaneamente. Un singolo eero 6 copre fino a 140 metri quadrati, la confezione da due copre fino a 280 metri quadrati e include un router di rete eero 6 e un Wi-Fi extender, mentre la confezione da tre copre fino a 420 metri quadrati e comprende un eero 6 e due Wi-Fi extender eero 6.

Disponibilità e prezzi dei router Wi-Fi eero 6

I dispositivi della serie eero 6 sono disponibili su Amazon.it. eero Pro 6E è disponibile a 359 euro (confezione singola) e 839 euro (confezione da tre). eero 6+ è disponibile a 149 euro (confezione singola) e 329 euro (confezione da tre).

Inoltre, i sistemi eero precedenti sono già disponibili ad un prezzo inferiore. eero Pro 6 è ora disponibile a 171,99 euro (confezione singola) e 448,99 euro (confezione da tre). eero 6 è ora disponibile a 88,99 euro (confezione singola) e 193,99 euro (confezione da tre).

