I negozi senza cassa di Amazon approdano in Europa

Amazon ha aperto il suo primo negozio senza cassa al di fuori degli Stati Uniti con la nuova sede Amazon Fresh nel quartiere Ealing di Londra che utilizza la tecnologia Just Walk Out sviluppata dal colosso dell’e-commerce.

Questa soluzione tecnologica consente ai clienti di prelevare gli articoli dagli scaffali e portarli fuori dal negozio senza dover pagare presso una cassa, in quanto il pagamento viene gestito automaticamente, visto che i clienti eseguono la scansione della loro app Amazon per entrare.

Il negozio di alimentari di Amazon ha aperto questa mattina alle 7:00 e sarà aperto fino alle 23:00, sette giorni su sette. La superfice del locale è di circa 230 metri quadri e a causa della pandemia l’azienda ha messo in atto una serie di misure incentrate sull’igiene nel negozio.

Amazon afferma che il suo negozio di Londra fornirà una vasta gamma di generi alimentari e pasti freschi, nonché cibi caldi venduti con l’etichetta “by Amazon” che dovrebbero essere preparati in negozio, il tutto per offrire agli avventori il servizio tipico del loro negozio di alimentari di quartiere. La società prevede inoltre di aprire ulteriori negozi per l’area della Greater London.

La tecnologia che gestisce i negozi utilizza le telecamere per monitorare gli acquirenti e i loro acquisti e ha debuttato nel 2016 a Seattle con il primo negozio Amazon Go. Attualmente ci sono quasi una trentina di negozi Amazon Go negli Stati Uniti e l’anno scorso l’iniziativa si è espansa con un negozio di alimentari più grande chiamato Amazon Go Grocery.

L’apertura del negozio di Londra rappresenta un’importante segnale di espansione a livello internazionale dei negozi senza cassa di Amazon, ma nel Regno Unito la società utilizza il marchio Amazon Fresh per i suoi negozi senza cassa, piuttosto che Amazon Go come negli Stati Uniti.

