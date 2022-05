Come largamente anticipato, nel corso di un evento tenutosi il 24 maggio Xiaomi ha lanciato ufficialmente la nuova gamma di prodotti che ha visto protagonisti i nuovi smartphone Redmi Note 11T Pro e Pro Plus, la nuova Xiaomi Smart Band 7 e le Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro, le nuove cuffie true wireless del colosso cinese a un prezzo a dir poco aggressivo.

Soffermiamoci proprio sulle cuffie del produttore che si presentano con un design familiare ad altri modelli in commercio benché caratterizzate da funzioni avanzate per la fascia di prezzo in cui si collocano.

Specifiche tecniche di Redmi Buds 4 e 4 Pro

Partiamo dalle Redmi Buds 4 – il modello super economico tra le due – la cui dotazione tecnica presenta un chip BES2500IH, driver da 10 mm, Bluetooth 5.2, riduzione del rumore in chiamata e, per la prima volta sul modello non-Pro, la cancellazione attiva del rumore che però si ferma a 35 dB. Nota dolente l’autonomia dichiarata di quattro ore con cancellazione attiva del rumore abilitata e fino a 20 ore con il case di ricarica che è in grado di offrire un’ora di ascolto con 5 minuti di carica.

D’altro canto invece, le Redmi Buds 4 Pro sfoggiano un design in-ear con stelo grazie al quale interagire con le cuffie e possono contare su un hardware di tutto rispetto grazie al chip 1565AM (di gran lunga superiore a quello delle Buds 4), il Bluetooth 5.3 e la cancellazione attiva del rumore che su questo modello arriva a 43 dB. Da segnalare l’autonomia dichiarata che si attesta sulle 5 ore con ANC attivo e fino a 20 con la custodia di ricarica. Entrambi i modelli possono contare sulla certificazione IP54.

Prezzi e disponibilità

Attualmente le Redmi Buds 4 e 4 Pro sono state annunciate solo per il mercato cinese, rispettivamente a un prezzo di 199 yuan (28 euro al cambio) e 369 yuan (52 euro circa). Non è ancora noto quando potranno debuttare sul nostro mercato ma vi terremo aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus Nord 2T 5G: poche novità ma comunque ben riuscito