In data odierna, 23 maggio 2022, è arrivato l’annuncio ufficiale di Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition, il primo notebook da gaming e streaming firmato Corsair con anima AMD e con la peculiarità di una touchbar che mette a frutto l’ormai consueta partnership con Elgato.

Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition: caratteristiche tecniche e funzioni

Corsair è brand noto soprattutto per la produzione di accessori e computer da gaming, content creating e non solo, ma Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition rappresenta una prima volta: si tratta del primo laptop del marchio dedicato a gaming e streaming.

Le prestazioni di questa ambiziosa nuova macchina sono affidate a processori AMD Ryzen serie 6000 e alla scheda grafica AMD Radeon RX 6800M, unendo a tutto questo software e tecnologie di Corsair ed Elgato.

Corsair Voyager a1600 è dunque un notebook “full AMD” e il produttore sottolinea come sia riuscito ad integrare in un fattore di forma spesso 19,8 mm un processore AMD Ryzen 9 6900HS fino a 8 core, 16 thread e una GPU AMD Radeon RX 6800M. Questa dotazione hardware è completata dalla suite esclusiva AMD Smart Technologies, di cui fanno parte AMD Smart Access Memory e AMD SmartShift Technology. Il notebook include un sistema di raffreddamento compatto avanzato dotato di camera di vapore per dissipare in modo uniforme il calore. In questo modo, Corsair promette prestazioni di alto livello sia in gaming che con applicazioni pesanti come Adobe After Effects o OBS Studio.

Corsair Voyager a1600 dispone, inoltre, di uno schermo IPS da 16” con risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento di 240 Hz e certificazione AMD FreeSync Premium.

Tornando alla parte software, è qui che Corsair Voyager a1600 mette in mostra la sua anima da streamer: sopra la tastiera trova posto una touchbar composta da dieci tasti scorciatoia S-key personalizzabili gestiti dal software Elgato Stream Deck. Per lo streaming tornano utili anche la webcam FHD 1080p30 e i 4 microfoni direzionali con cancellazione dei rumori ambientali per una cattura più chiara della voce.

A proposito di tastiera, gli switch Cherry Mx con profilo ultra-basso offrono precisione meccanica, con retroilluminazione RGB per ogni tasto grazie ai LED Capellix ultra-luminosi e ad alta efficienza energetica gestiti dal software Corsair iCue.

La dotazione di porte comprende due USB 4.0 abilitate per Thunderbolt 3 e una porta USB 3.2 Gen2 Type-C, inoltre un ricevitore integrato si connette fino a tre periferiche Corsair Slipstrea Wireless, lasciando libere le porte.

Disponibile in due varianti, Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition potrà essere acquistato con Windows 11 Pro.

Prima di passare al riassunto della scheda tecnica, ecco il commento di Matthew Hsu, SVP & GM, System BU presso Corsair:

«Sapevamo di dover lanciare qualcosa di nuovo e diverso sul mercato. Con la nostra posizione unica nel settore, siamo stati in grado di attingere dal meglio di ciò che Corsair può offrire, dai componenti pluripremiati a un’estesa integrazione software, per creare un laptop che nessun altro avrebbe potuto immaginare».

Scheda tecnica di Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition

Processore:

AMD Ryzen 7 6800HS a 8 core/16 thread 4,4 GHz+ (CN-9000003-XX)

AMD Ryzen 9 6900HS a 8 core/16 thread 4,8 GHz+ (CN-9000004-XX)

Scheda grafica: Radeon RX 6800M

Schermo: 16”, aspect ratio di 16:10, risoluzione 2560×1600, refresh rate di 240 Hz

MUX switch integrato

RAM:

2x16GB CORSAIR VENGEANCE DDR5 SO-DIMM (CN-9000003-XX)

2x32GB CORSAIR VENGEANCE DDR5 SO-DIMM (CN-9000004-XX)

Archiviazione:

SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB (CN-9000003-XX)

SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 2 TB (CN-9000004-XX)

Tastiera: Intera, switch meccanici CHERRY MX con profilo ultra-basso (in combinazione con membrana per tasti a mezza altezza).

Webcam: 1080p30

Touchbar (Tasti S): 10 tasti scorciatoia Stream Deck più controllo frecce

Porte: 2x USB 4.0 abilitate Thunderbolt 3, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen1 Type-A, lettore di schede SDXC 7.0, jack audio combo da 3,5 mm

Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Bluetooth 5.2

Sistema operativo: Windows 11 Home

Batteria: 6410 mAh, 99 Wh

Dimensioni e peso: 356 mm x 286,7 mm x 19,9 mm, 2,4 kg.

Prezzi e disponibilità

Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition è coperto da una garanzia di un anno e supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico del produttore disponibili in tutto il mondo. Le informazioni su prezzi e disponibilità in Italia verranno rese note in un secondo momento, comunque è possibile farsi un’idea grazie ai prezzi statunitensi: 2.699,99 USD per il modello CN-9000003-XX e 2.999,99 USD per quello CN-9000004-XX.

