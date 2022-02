CORSAIR K70 RGB PRO è l’ultima offerta di fascia alta dell’azienda: una tastiera meccanica con caratteristiche tecniche notevoli che si distingue per alcune funzionalità dedicate al mondo dei giocatori professionisti. Nonostante la destinazione d’uso spiccatamente gaming, questo modello di CORSAIR attira indubbiamente chiunque sia alla ricerca di una tastiera meccanica full-size di alto profilo, con una qualità costruttiva da prima della classe.

Tastiera meccanica K70 RGB PRO: le caratteristiche

Chi conosce già i modelli della stessa famiglia, come CORSAIR K70 e la compatta CORSAIR K70 TKL, si troverà sicuramente a casa con la K70 RGB PRO. Come si evince dal nome, la tastiera cablata USB Type-C è dotata di illuminazione RGB programmabile per ogni singolo tasto grazie al software Corsar iCUE. Rispetto ai modelli precedenti il testo “CORSAIR ” nella parte alta della tastiera scompare per far posto all’iconico logo con la nave a vele spiegate, ora arricchito dall’illuminazione RGB.

Il layout è full-size, con tastierino numerico, rotella di regolazione del volume e tasti per il controllo multimediale, mentre il telaio è realizzato interamente in alluminio, così da rendere l’intera tastiera solida e duratura nel tempo. Nella confezione di vendita è presente anche un poggiapolsi morbido con attacco magnetico per agganciarlo direttamente alla tastiera.

A seconda del mercato di vendita, la K70 RGB PRO viene proposta con una selezione di switch Cherry MX: sul sito italiano al momento sono disponibili i modelli Cherry MX Brown (switch tattili con forza di attuazione di 55 grammi) e Cherry MX Red (switch lineari con forza di attuazione di 45 grammi).

Entrambi rappresentano un’ottima scelta per un utilizzo misto, quindi sia da gaming che da ufficio, anche se i veri professionisti che si dedicano agli e-sports potrebbero propendere per gli switch lineari. I keycaps sono realizzati in PBT e la tastiera è dotata di tasti macro a cui poter assegnare una sequenza di comandi da attivare rapidamente.

Proprio quando si parla di caratteristiche avanzate si scopre la vera natura dell’aggettivo “PRO” nel nome: grazie a uno switch si disattivano in modo istantaneo la retroilluminazione statica e i tasti macro. Questo switch è pensato per chi partecipa spesso ai tornei: disattivando le macro si evita di incorrere in penalità che potrebbero portare alla squalificazione, mentre si eliminano le distrazioni eliminando la retroilluminazione. E quando ogni millisecondo conta per assicurarsi la vittoria, CORSAIR K70 RGB PRO viene in aiuto con un polling rate ad 8000 Hz e la tecnologia AXON, che invia i comandi con una velocità fino ad 8 volte superiore rispetto ad una tradizionale tastiera.

La tastiera meccanica K70 RGB PRO sarà in vendita a partire da marzo 2022 presso lo store online CORSAIR e rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 189,99 euro.

Elgato Key Light Mini: una lampada per content creator

Elgato opera sin dal 1999, e dopo l’acquisizione da parte di CORSAIR nel 2018 continua a produrre ottimi gadget audiovisivi per content creator. L’ultimo prodotto presentato dall’azienda è una lampada portatile a LED dalle dimensioni di 10 x 15 cm, perfetta per chi ha bisogno di un setup mobile, senza bisogno di utilizzare prolunghe o batterie esterne. L’intelaiatura in metallo incornicia un LED OSRAM da 800 lumen con temperatura variabile dai 2900 K ai 7000 K, e la batteria integrata da 4.000 mAh garantisce fino a 2 ore di autonomia con il 100% di luminosità – ma si può raddoppiare l’autonomia impostando la luminosità al 50%.

Chi lo desidera può anche utilizzare Elgato Key Light Mini in modalità studio così da averla sempre accesa bypassando la batteria interna. Si rivela quindi efficace sia in mobilità che per una postazione fissa, ad esempio per illuminare il volto durante sessioni di streaming seduti al computer o per un vlog in esterna. Grazie all’attacco da 1/4″ si può collegare facilmente nello slot cold/hot shoe di una fotocamera oppure su di uno stativo, o qualsiasi altro accessorio compatibile.

Si può controllare facilmente con i tasti posti sul telaio oppure via smartphone grazie al collegamento Wi-Fi a doppia banda 2.4/5 GHz e si integra con lo Stream Deck di Elgato, permettendo di controllare temperatura colore, luminosità e accensione/spegnimento del dispositivo stando comodamente seduti davanti al proprio computer. La luce portatile Key Light Mini costa 99,99 euro ed è acquistabile a questo indirizzo.

