Creare la propria configurazione per un PC desktop completo ed in linea con le proprie esigenze e il proprio budget non è facile. Gli elementi da considerare sono diversi e, oltre alla scelta dei componenti, bisogna tenere conto anche delle varie compatibilità tra un pezzo e l’altro. In linea di massima, con un po’ di esperienza, è possibile scegliere i componenti giusti e dare vita alla migliore configurazione PC per le proprie necessità.

Per agevolare questo (spesso gravoso) compito arriva oggi uno strumento in più. Si tratta del PC Builder di Corsair, azienda leader del settore che offre agli utenti tantissime soluzioni hardware per completare la configurazione del proprio PC. Il tool online creato da Corsair, accessibile gratuitamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, permette di creare una configurazione in modo semplice e preciso, anche per gli utenti che non hanno una particolare esperienza.

Il tool permette di scegliere CPU, GPU e vari accessori PC, firmati Corsair, per dar vita al PC dei propri sogni. Vediamo i dettagli:

Corsair lancia il PC Builder: un tool gratuito che semplifica la scelta dei componenti del PC

Il nuovo “configuratore PC di Corsair” è disponibile da questa settimana, gratuitamente, tramite il sito ufficiale dell’azienda. Si tratta del tool giusto per creare una configurazione DIY (Do It Yourself) per il proprio PC in modo semplice ed efficace, senza correre il rischio di imbattersi in problemi di incompatibilità tra componenti e, quindi, di acquistare un prodotto sbagliato e non utilizzabile per il progetto in corso.

Alla base del tool online di Corsair c’è un enorme database in costante aggiornamento che include tanti componenti da utilizzare per creare la propria configurazione in modo corretto e adeguando le prestazioni del PC alle proprie esigenze. Basta selezionare il tipo di processore, tra una CPU Intel ed una AMD, per poi accedere ad una selezione di schede madri compatibili. Successivamente, è possibile scegliere la GPU e tutti i vari componenti firmati Corsair.

Dopo aver scelto GPU, CPU e scheda madre, si potrà scegliere il case, i sistemi di raffreddamento, le memorie e le periferiche di archiviazione, l’alimentatore e le ventole. Al termine, dopo aver selezionato tutti i componenti, è possibile salvare la propria configurazione (inserendo l’indirizzo e-mail). I prodotti Corsair selezionati, invece, potranno essere aggiunti direttamente al carrello ed acquistati tramite lo store online dell’azienda.

Il PC Builder permette di avviare un progetto ma in futuro consentirà anche di accedere ad una serie di modelli di base, da personalizzare all’occorrenza, e di caricare la propria configurazione. Per maggiori dettagli o per provare a creare la propria configurazione PC firmata Corsair è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Accedi QUI al PC Builder di Corsair

Leggi anche: Configurazione PC: ecco le migliori configurazioni per fascia di prezzo