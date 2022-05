Sembra che Amazfit abbia in cantiere un paio di nuovi smartwatch, almeno secondo il codice relativo all’app Zepp recentemente rinominata.

AndroidTR ha trovato riferimenti a due nuovi smartwatch all’interno del codice sorgente dell’app Zepp. I dispositivi indossabili inediti Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro sono denominati rispettivamente “cater_wl” e “cater_w” nelle stringhe rinvenute all’interno del codice sorgente.

Amazfit Bip 3 Pro avrebbe caratteristiche identiche ad Amazfit Bip U Pro

Il codice dell’app Zepp suggerisce che Amazfit Bip 3 Pro avrebbe caratteristiche identiche all’attuale versione Pro di Amazfit Bip U che include la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il monitoraggio della qualità del sonno.

Amazfit Bip U Pro offre oltre 60 modalità sportive, tracciamento GPS e Amazon Alexa integrato per controllare il dispositivo tramite comandi vocali, tuttavia non è chiaro se tutte le funzionalità saranno disponibili anche sui presunti nuovi smartwatch. Amazfit non ha ancora confermato nulla in merito e al momento non ci sono date di rilascio o prezzi vociferati.

Questi presunti nuovi smartwatch si unirebbero ai modelli dell’attuale gamma Amazfit Bip che include Bip S e il Bip U, ma secondo indiscrezioni di aprile l’azienda starebbe lavorando anche su uno smartwatch da outdoor Amazfit T-Rex Pro di seconda generazione.

Con l’occasione segnaliamo che Amazfit Bip U Pro è attualmente in promozione su Amazon al prezzo di 49,90 euro anziché 69,90 euro.

In copertina: Amazfit Bip U Pro

Leggi anche: Migliori smartwatch del mese