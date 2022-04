Stando a quanto riportano i colleghi di Xiaomi Today è trapelata una prima immagine, da una fonte non meglio precisata, che ritrarrebbe il successore di Amazfit T-Rex Pro. Sullo smartwatch in questione non ci sono molte informazioni al momento se non, come si evince dall’immagine, che è un prodotto Amazfit; il design del dispositivo appare particolarmente robusto, riportando subito alla mente quelle che sono le linee del suo presunto predecessore.

L’immagine in questione, presumibilmente derivante da un qualche ente certificatore, ci mostra purtroppo solo il lato dello smartwatch da cui però appare evidente che si tratti di un dispositivo rugged. Inoltre il dispositivo sembra più largo di Amazfit T-Rex Pro di 5mm, come evidenziato nella parte inferiore della foto; se da un lato dunque non ci è al momento dato sapere quali siano i cambiamenti estetici della parte frontale (sul lato si nota infatti solo un’inedita piastra metallica fra i due pulsanti fisici), questo aumento di spessore potrebbe essere giustificato da un’altra caratteristica trapelata.

La batteria del presunto Amazfit T-Rex Pro 2 parrebbe infatti più grande di quella del modello precedente, 450 mAh (500 mAh nominali) contro gli attuali 390 mAh, il che potrebbe giustificare l’aumento di spessore.

Un’altra caratteristica trapelata riguarderebbe la connettività, sembra infatti che lo smartwatch sia dotato di un modulo Bluetooth 5.0, qualora questa caratteristica fosse confermata sarebbe indice del fatto che l’azienda abbia intenzione di concentrarsi su altre funzioni peculiari del dispositivo, rinunciando quindi ad un modulo Bluetooth 5.1 o 5.2.

Ad ogni modo, considerando come già detto che le immagini riportate sembrano provenire da un ente certificatore, non dovrebbe mancare molto prima di avere informazioni più dettagliate e magari ufficiali al riguardo.

In copertina Amazfit T-Rex Pro

