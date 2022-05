Se siete alla ricerca di un Chromebook, di un tablet o di entrambi, quest’offerta avente per protagonista Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 potrebbe essere perfetta per voi.

Sebbene, infatti, non si tratti dell’ultimo modello arrivato sul mercato né tantomeno di un mostro di potenza, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 è un dispositivo economico che fa della versatilità il suo pregio principale. Parliamo di un tablet, ma con sistema operativo Chrome OS anziché Android, con una cover tastiera inclusa che ne fa a tutti gli effetti un Chromebook 2-in-1.

Il piccolo di casa Lenovo offre un display 10,1” full HD (1.920 x 1.200 pixel), SoC MediaTek P60T octa-core con GPU Mali-G72 MP3, 4 GB LPDDR4X e 64 / 128 GB eMMC; la webcam è da soli 2 MP, mentre la fotocamera posteriore è da 8 MP; la connettività comprende Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2 e una sola porta USB-C 2.0 (dati, OTG, power delivery e DisplayPort). La batteria e da 7.000mAh, mentre il peso è di 450 grammi per il tablet, 220 grammi per lo stand e 250 grammi per la tastiera.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1: offerta Amazon

L’offerta avente ad oggetto Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 è disponibile su Amazon e il modello proposto è quello con 64 GB di memoria interna in colorazione Blu ghiaccio/Grigio ferro. Il dispositivo viene venduto a soli 199 euro e si tratta di un articolo venduto e spedito da Amazon — quindi con le solite, ottime, garanzia e assistenza — con tanto di spedizione Prime: se lo ordinate entro le prossime 9 ore, lo avrete tra le mani già domani.

Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 a 199 euro su Amazon

In alternativa, c’è anche la versione con 128 GB di memoria interna a 219 euro, anch’essa venduta e spedita da Amazon, a questo link.

Qualora questo prodotto non dovesse fare al caso vostro, sappiate che Lenovo ha appena presentato un nuovo Chromebook di fascia decisamente più alta, inoltre potete trovare i migliori del mese nella nostra guida all’acquisto.

Potrebbe interessarti: migliori Chromebook di maggio 2022

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.