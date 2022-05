Lenovo rinnova la sua gamma ThinkPad con nuovi notebook pensati per gli utenti business in cerca di una workstation portatile in grado di garantire ottime prestazioni in mobilità. Tra le novità introdotte da Lenovo c’è il nuovo Lenovo ThinkPad P16 a cui si affianca il ThinkPad C14 Chromebook Enterprise, soluzione ideale per gli utenti Chrome OS alla ricerca della massima produttività in mobilità. Ecco tutti i dettagli sulle novità presentate da Lenovo per la sua gamma di portatili business:

Lenovo ThinkPad P16: workstation mobile con processori Intel Core HX e GPU NVIDIA per il massimo delle performance

Partiamo dal Lenovo ThinkPad P16. Si tratta di una workstation completa che punta a soddisfare appieno anche gli utenti più esigenti. Il nuovo notebook può contare su di uno schermo da 16 pollici, con rapporto tra le dimensioni di 16:10, disponibile in tre varianti (Full HD+ e QHD+, con pannello IPS, e UHD+ con pannello OLED touch). A gestire il funzionamento del nuovo P16 ci sono i processori Intel Core di 12° generazione.

La workstation di Lenovo è configurabile con processori Core i5, Core i7 e Core i9 della serie HX potendo contare su di un massimo di 16 Core. A supporto della CPU, invece, c’è una scheda video dedicata NVIDIA RTX, fino alla A5500 con 16 GB di memoria dedicata. Il portatile è, però, disponibile anche con grafica integrata Intel. Tra le specifiche troviamo varie combinazioni di RAM DDR5 a 4800 MHz e storage SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe. Il ThinkPad P16 è configurabile con un massimo di 128 GB di RAM e 8 TB di storage.

A completare la scheda tecnica del nuovo Lenovo ThinkPad P16 troviamo una batteria da 94 Wh ed una webcam Full HD. Da segnalare anche una ricca dotazione di porte con 2 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C Thunderbolt 4, 1 USB-C 3.2 Gen 2 ed 1 HDMI 2.1. C’è il supporto al Wi-Fi 6E, al Bluetooth 5.2, alla connettività NFC ed alle reti 4G LTE con supporto eSIM, per semplificare l’accesso ad Internet.

Lato software, invece, è possibile scegliere Windows 11 in versione Home oppure Pro o anche varie distribuzioni di Linux (Ubuntu, Red Hat Enterprise e Fedora). Da notare che la workstation di casa Lenovo è anche ad alta sostenibilità, potendo contare sul 30% di materiale plastico riciclato post consumo (PCC) nell’involucro dell’altoparlante e sul 97% di PCC nell’involucro del pacco batteria.

Rob Herman, Vice President Workstation and Client AI Business Unit di Lenovo, commenta così il debutto del nuovo ThinkPad P16: “Il feedback dei nostri clienti è piuttosto chiaro, desiderano il meglio di entrambi i mondi: una workstation portatile con massime prestazioni in un dispositivo portatile che sia tanto elegante quanto performante. L’eleganza del nuovo ThinkPad P16 si adegua bene con l’estrema potenza al suo interno, un pacchetto completo che offre la tecnologia necessaria per affrontare anche i flussi di lavoro più intensi, sia a casa che in viaggio o in ufficio”.

Lenovo ha confermato che il nuovo ThinkPad P16 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo mese di ottobre. La workstation di casa Lenovo arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 2.399 euro + IVA, includendo i servizi Lenovo CO2 Offset e Premier Support (3 anni).

Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise: Chrome OS per gli utenti business con Intel Alder Lake

Tra le novità della gamma Lenovo c’è anche il nuovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise. Il nuovo modello punta a diventare un punto di riferimento della gamma di dispositivi Chrome OS di Lenovo. Il Chromebook è certificato Intel vPro e può contare sui processori Intel Core di 12° generazione fino a Core i7. Il display è un’unità da 14 pollici con risoluzione Full HD. Il pannello è un IPS e c’è la possibilità di optare per la versione con supporto touch.

Tra le specifiche troviamo un massimo di 256 GB di storage SSD e di 16 GB di memoria RAM. C’è il supporto Wi-Fi 6E ed una webcam Full HD. Tra le opzioni con cui personalizzare il nuovo ThinkPad C14 Chromebook Enterprise, inoltre, Lenovo aggiunge anche il sensore di impronte digitali, integrabile nel tasto d’accensione. La batteria è da 57 Wh. Tra le possibilità di personalizzazione troviamo anche il supporto al 4G LTE con slot per nano SIM.

Il nuovo Chromebook di casa Lenovo può contare su una ricca dotazione di porte con USB-A 3.2, USB-C (Thunderbolt), lettore microSD, jack audio e HDMI 2.0. Da notare il supporto Wi-Fi 6E. La tastiera è retroilluminata. Il laptop presenta un peso di 1,56 chilogrammi, confermandosi come una soluzione pensata prevalentemente per l’utilizzo in mobilità. Lenovo ha confermato il lancio del nuovo ThinkPad C14 per il mese di giugno, almeno per quanto riguarda gli USA dove il prezzo partirà da 629 dollari. Sul mercato è in arrivo la sola variante Abtyss Blu. Per il momento, non ci sono informazioni in merito alla commercializzazione in Italia del nuovo Chromebook di casa Lenovo.

