Lenovo ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di due nuovi Chromebook: stiamo parlando di Lenovo Ideapad Duet Chromebook e di Chromebook Lenovo Ideapad Flex 5, dispositivi pensati per la produttività e l’intrattenimento in movimento. Scopriamo caratteristiche tecniche, date di uscita e prezzi di vendita per il nostro Paese.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Progettato per chi ama navigare tra le app, rivedere le puntate delle serie TV preferite o svolgere attività anche in movimento, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook dispone di sistema operativo Chrome OS ed è uno dei Chromebook più leggeri e sottili al mondo, con una durata della batteria stimata fino a 10 ore secondo la casa.

Può contare su Google Assistant ed è dotato di tastiera ultrasottile e staccabile, completa di trackpad per l’uso in mobilità. Il display IPS è da 10,1 pollici, l’ideale per permettere al Chromebook di essere usato anche come “semplice” tablet, e può contare su risoluzione Full-HD (1920 x 1200 pixel), luminosità fino a 400 nits e gamma di colori del 70%, con cornici sottili ai lati.

Ecco la scheda tecnica di Lenovo IdeaPad Duet Chromebook:

display IPS da 10,1″ Full-HD (1920 x 1080);

SoC MediaTek Helio P60T octa-core a 2,0 GHz, con GPU ARM G72 MP3 da 800 MHz;

4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2;

fotocamera posteriore da 8 MP con AF, fotocamera anteriore da 2 MP a focus fisso;

tastiera Lenovo SmileKey staccabile;

batteria da 7180 mAh;

Chrome OS;

dimensioni di 244,87 x 169,31 x 18,2 mm completo di tastiera, peso totale di 920 grammi.

Chromebook Lenovo Ideapad Flex 5

Chromebook Lenovo Ideapad Flex 5 è un PC convertibile da 13 pollici, con un peso di soli 1,35 kg. Dispone di un processore Intel Core i5 di decima generazione, SSD PCIe fino a 128 GB e memoria RAM DDR4 fino a 8 GB, oltre a due altoparlanti stereo per un audio di qualità anche in movimento. Il display con cornici sottili, come anticipato, è in questo caso da 13,3 pollici ed è un IPS Full-HD con luminosità fino a 300 nits. Si tratta del primo Chromebook con supporto integrato a una penna digitale, sensibile alla pressione e sfruttabile con le app Adobe Suite.

Non mancano Wi-Fi 6, porta Thunderbolt 3, fotocamera da 720p, tastiera retroilluminata e finitura in metallo satinato. Anche qui la batteria può portare a un uso fino a 10 ore, secondo la casa. Ecco la scheda tecnica di Chromebook Lenovo Ideapad Flex 5:

display Full-HD da 13,3″;

SoC Intel Celeron 5205U o Intel Core i3 10110U o Intel Core i5 10210U;

4/8 GB di RAM DDR4 e 128 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB Type-C 3.1;

fotocamera 720p con focus fisso;

batteria da 51 Wh con alimentatore da 45 W Type-C;

Chrome OS;

dimensioni di 310 x 212 x 17,95 mm, peso di 1,35 kg.

Prezzi e disponibilità in Italia di Lenovo Ideapad Duet e Ideapad Flex 5

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook sarà disponibile in Italia dal mese di agosto 2020 a partire da 349 euro. Per Chromebook Lenovo Ideapad Flex 5 dovremo attendere qualche settimana in più: sarà infatti acquistabile nel nostro Paese da settembre 2020 a partire da 449 euro.