Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a maggio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a maggio 2022

Film in uscita su Apple TV+

Anche questo mese di maggio 2022 non sono previste novità su Apple TV+ per quanto riguarda i film, ma in compenso potete consolarvi con le serie TV e le docu-serie in arrivo durante questo mese. Se proprio non potete fare a meno dei lungometraggi potete dare una possibilità al catalogo dei contenuti già disponibili e al nostro approfondimento sui 10 migliori film Apple TV+: i mesi scorsi sono arrivati ad esempio Il cielo è ovunque e Macbeth (tre candidature agli Oscar 2022, tra cui quella per il miglior attore per Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Teheran – stagione 2 (original)

Partiamo con le novità Apple TV+ di maggio 2022 con la seconda stagione di Teheran, serie thriller e di spionaggio che racconta la storia di Tamar, hacker e agente del Mossad che si infiltra a Teheran con una falsa identità per aiutare a distruggere un reattore nucleare iraniano. Quando la missione fallisce, Tamar deve pianificare un’operazione che mette in pericolo tutte le persone a lei care. In questa seconda stagione, composta da otto episodi, la donna, libera dal Mossad, tornerà sui suoi passi attratta da un’offerta a cui non può rinunciare. Si unisce al cast Glenn Close, nei panni di Marjan, una donna inglese che vive nella capitale dell’Iran. Disponibile in streaming dal 6 maggio 2022 (primi due episodi, poi cadenza settimanale). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Teheran.

The Big Conn (original)

Da non perdere questo mese The Big Conn, una serie che racconta la storia dell’ex avvocato del Kentucky orientale Eric C. Conn, noto per aver frodato il governo per oltre mezzo miliardo di dollari nel più grande caso di frode della previdenza sociale della storia degli Stati Uniti. L’avvocato viveva un tantino al di sopra delle sue possibilità, ma la cosa non è passata inosservata. Verrà anche lanciato un podcast legato alla docu-serie, che approfondirà lo stile di vita “oltraggioso” di Conn attraverso interviste esclusive e dietro le quinte. Disponibile dal 6 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Big Conn.

Il Serpente dell’Essex (original)

Tra le novità Apple TV+ da vedere questo mese di maggio spicca senza dubbio Il Serpente dell’Essex, miniserie in sei episodi con protagonisti Claire Danes e Tom Hiddleston. 1893, piena epoca vittoriana: Cora Seaborne è una donna rimasta da poco vedova, ma allo stesso tempo libera dagli abusi subiti dal marito durante il matrimonio. La donna decide di lasciare Londra e di trasferirsi nell’Essex in un piccolo centro chiamato Aldwinter, per indagare sull’avvistamento di un mitico serpente legato a una affascinante leggenda locale. Qui stringe un improbabile legame con il vicario del villaggio, ma quando accade una tragedia, la gente del posto inizia ad accusare la donna di aver attratto la strana creatura. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Sarah Perry. Disponibile dal 13 maggio 2022 (primi due episodi, poi cadenza settimanale). Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Serpente dell’Essex.

Il codice dei campioni – stagione 2 (original)

Le novità Apple TV+ di maggio 2022 includono la seconda stagione de Il codice dei campioni (Greatness Code), una docu-serie che fa luce su storie inedite dei più grandi atleti del mondo. Dopo aver visto più da vicino le gesta di LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Usain Bolt, Katie Ledecky e Kelly Slater, in questa seconda stagione i protagonisti saranno il calciatore del Manchester United Marcus Rashford, la skateboarder Leticia Bufoni, il quarterback dei Denver Broncos Russell Wilson, la sciatrice Lindsey Vonn, il pilota NASCAR Bubba Wallace e l’atleta paralimpica Scout Bassett. Una co-produzione tra l’hub di piattaforme per contenuti sportivi Religion of Sports (co-fondato da Gotham Chopra, Tom Brady e Michael Strahan) e Uninterrupted, brand per l’empowerment degli atleti (fondato da LeBron James e Maverick Carter). Disponibile in streaming dal 13 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione de Il codice dei campioni.

Now & Then (original)

In arrivo a maggio anche Now & Then, serie thriller in otto episodi che esplora le differenze tra le aspirazioni giovanili e la realtà dell’età adulta, partendo dal momento in cui le vite di un gruppo di amici del college cambiano per sempre dopo un weekend di festa che termina con la morte di uno di loro. 20 anni dopo, i cinque sopravvissuti sono accomunati da una minaccia che mette in pericolo i loro mondi apparentemente perfetti. La serie è ambientata a Miami ed è girata sia in spagnolo che in inglese. Nel cast Rosie Perez (“L’assistente di volo“) e Jorge López (“Elite“). Disponibile dal 20 maggio 2022 (primi tre episodi, poi cadenza settimanale). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Now & Then.

Il Pianeta Preistorico (original)

Chiudiamo con le novità da non perdere questo mese su Apple TV+ con Il Pianeta Preistorico, una docu-serie evento in cinque episodi che trasporta gli spettatori indietro nel tempo di 66 milioni di anni alla scoperta del mondo e dei dinosauri che lo popolavano. Combina splendide riprese di fauna selvatica, le ultime scoperte di paleontologia e tecnologie all’avanguardia per svelare gli spettacolari habitat e gli abitanti del mondo preistorico, offrendo un’esperienza immersiva unica. Dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton, prodotta dalla rinomata BBC Studios Natural History Unit e narrata da Sir David Attenborough (in lingua originale), la serie è arricchita dalla colonna sonora originale del pluripremiato Hans Zimmer. Disponibile dal 23 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Pianeta Preistorico.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Speciale Peanuts: To Mom (and Dad), With Love (original) – 6 maggio 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

