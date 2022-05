Le novità Infinity+ di maggio 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la scorsa primavera con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese primaverile del 2022 diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a maggio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a maggio 2022

Film in uscita su Infinity+

Dune (Infinity+ Premiere)

Torna questo mese su Infinity+, sempre grazie all’iniziativa Premiere, Dune, film di Denis Villeneuve tratto dal romanzo omonimo di Frank Herbert. La pellicola è ambientata in un lontano futuro nel quale vige una sorta di feudalesimo con governi formati da case nobiliari. Paul, rampollo della casata degli Atreides, si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto, alla madre, Lady Jessica, e ad alcuni consiglieri. Il Duca ha preso in gestione il pianeta, ma quest’ultimo è nel mirino di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il controllo per una rarità che cresce solo lì: una preziosa risorsa che permette a chi la possiede di sbloccare il più grande potenziale umano e di ottenere capacità sovrumane. Il giovane Paul si ritrova dunque al centro di una vera e propria guerra per il controllo esclusivo del pianeta. Nel cast Thimothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin e Javier Bardem. Disponibile dal 6 al 12 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dune.

Arrival

Non un film appena uscito, ma comunque una grande produzione per gli amanti della fantascienza. Tra le novità Infinity+ di maggio 2022 c’è Arrival, film diretto da Denis Villeneuve con protagonisti Amy Adams e Jeremy Renner. Louise Banks, linguista di fama internazionale, viene convocata con urgenza dopo l’arrivo di dodici misteriose navi extraterrestri: il governo vuole che la donna si unisca a una squadra insieme al fisico Ian Donnelly e al colonnello Weber (Forest Whitaker) per cercare di stabilire una comunicazione con gli alieni. L’impresa si rivelerà particolarmente ardua, tra singolari visioni indotte dalla vicinanza degli alieni e la minaccia di una guerra. Disponibile dal 7 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Arrival.

Blade Runner 2049

Restiamo sulla fantascienza con una terza novità firmata Denis Villeneuve: Blade Runner 2049. Sequel del celebre film del 1982 diretto da Ridley Scott, è ambientato trent’anni dopo gli eventi della pellicola originale. Dopo lunghe rivolte avvenute nel 2020, i replicanti prodotti dalla Tyrell sono stati messi al bando. Nello stesso anno un gigantesco blackout ha distrutto quasi completamente ogni dato digitale del pianeta, e gravi cambiamenti climatici hanno dato inizio a una stagione di carestie, alle quali si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della Wallace, società con a capo Neander Wallace (Jared Leto): grazie ai profitti, quest’ultimo ha acquisito le tecnologie della Tyrell creando nuovi replicanti ubbidienti all’uomo e dalla longevità indefinita. Tutto sembra tranquillo nella Los Angeles del 2049, finché l’Agente K (Ryan Gosling) fa una strana scoperta durante una missione, facendo riemergere un segreto rimasto tale per anni e la cui rivelazione potrebbe portare a una catastrofe. Da non perdere dall’8 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blade Runner 2049.

7 donne e un mistero (Infinity+ Premiere)

Cambiamo genere con 7 donne e un mistero, commedia con Margherita Buy e Diana Del Bufalo diretta da Alessandro Genovesi. Il film segue le ore successive all’omicidio di un uomo, un imprenditore ucciso misteriosamente nella sua casa. Nella villa si sono riunite tutte le donne che in un modo o nell’altro hanno fatto parte della sua vita: tutte sono sospettate e, mentre ognuna cerca di buttare fango sulle altre rivelandone i segreti, sono costrette ad affrontare situazioni che fino ad allora non avevano voluto mettere in luce. Chi sarà l’omicida? Potete scoprirlo dal 13 al 19 maggio 2022 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 7 donne e un mistero.

Matrix Resurrections (Infinity+ Premiere)

La novità Infinity+ più importante del mese di maggio 2022 è senza dubbio Matrix Resurrections, l’attesissimo sequel giunto nei cinema a distanza di 20 anni da Matrix Revolutions. Thomas Anderson, cioè Neo (Keanu Reeves), è di nuovo nel mondo reale ma è tormentato da sogni e visioni a cui non riesce a dare un senso e che racconta al suo analista (Neil Patrick Harris). Sembra non ricordare molto di quanto accadutogli, tanto da non riconoscere Trinity (Carrie-Anne Moss), ma pare accorgersi di come le persone siano vittime della tecnologia. Grazie a una pillola blu che assume ogni giorno non riesce a capire che si trova in una falsa realtà, ma un incontro e la sospensione dell’assunzione della pillola inizieranno a riportare Neo alla consapevolezza: sarà pronto a spingersi ancora più in profondità nella tanta del Bianconiglio? Disponibile dal 20 al 26 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Matrix Resurrections.

C’era una volta a… Hollywood

Le novità Infinity+ di maggio 2022 includono C’era una volta a… Hollywood, ultimo film diretto da Quentin Tarantino. Ambientato nella Los Angeles del 1969, racconta le vicende di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), attore con alle spalle alcuni film e serie western di successo che ora teme di essere arrivato al capolinea, e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), anche autista, assistente e amico. Quest’ultimo passa buona parte del suo tempo a casa di Rick, che si trova a Cielo Drive, sulle colline di Bel-Air: una villa proprio a fianco di quella da poco presa in affitto dal regista Roman Polanski e dalla bellissima moglie Sharon Tate (Margot Robbie). Le vicende si incroceranno in modo inaspettato proprio in una data fatidica. Disponibile dal 23 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di C’era una volta a… Hollywood.

Cry Macho – Ritorno a casa (Infinity+ Premiere)

Da vedere su Infinity+ questo mese c’è anche l’ultimo film di Clint Eastwood (diretto e interpretato), Cry Macho – Ritorno a casa, già passato per qualche giorno sulla piattaforma con l’iniziativa Premiere del mese scorso. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da N. Richard Nash pubblicato nel 1975. Racconta la storia di Miko, ex campione di rodeo e addestratore di cavalli che si ritrova in difficoltà economiche e decide di accettare l’incarico di riportare a casa Rafa, il giovane figlio del suo ex capo, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell’alcool. Durante il viaggio i due si conoscono meglio e si ritrovano ad affrontare avventure e pericoli inaspettati: ci sarà l’occasione di crescere per Rafa e quella di liberarsi dai peccati per Miko. Disponibile dal 27 maggio al 2 giugno 2022 con Infinity+ Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cry Macho – Ritorno a casa.

Altri film da vedere su Infinity+ a maggio 2022

Il corvo – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Hotel Transylvania 2 – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Genio ribelle – 2 maggio 2022

– 2 maggio 2022 La guerra dei mondi – 3 maggio 2022

– 3 maggio 2022 The Equalizer – Il vendicatore – 4 maggio 2022

– 4 maggio 2022 Scoprendo Forrester – 5 maggio 2022

– 5 maggio 2022 Richard – Missione Africa – 10 maggio 2022

– 10 maggio 2022 The Boy – 12 maggio 2022

– 12 maggio 2022 The Lego Movie 2: una nuova avventura – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Il corriere – The Mule – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Baby driver: il genio della fuga – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Django Unchained – 23 maggio 2022

– 23 maggio 2022 Compromessi sposi – 24 maggio 2022

– 24 maggio 2022 Clint Eastwood: A cinematic legacy – dal 27 maggio al 2 giugno 2022 (Premiere)

– dal 27 maggio al 2 giugno 2022 (Premiere) Amiche in affari – 28 maggio 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Questo mese non sono purtroppo previste novità lato serie TV su Infinity+. Potete comunque rivolgervi al catalogo delle serie già disponibili sulla piattaforma: il mese scorso sono ad esempio arrivate la nona stagione di The Goldbergs, tutte e quattro le stagioni de I soliti idioti e la quarta e ultima stagione di A.P. Bio. Continuate a seguirci perché nei prossimi mesi siamo certi arriveranno ulteriori novità.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a maggio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su NOW e Sky On Demand, la nostra selezione