Le novità Amazon Prime Video di maggio 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese primaverile non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a maggio 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

Mollo tutto e apro un chiringuito

Apriamo le novità Amazon Prime Video di maggio 2022 con Mollo tutto e apro un chiringuito, commedia che racconta la storia del Signor Imbruttito (Germano Lanzoni), dirigente milanese di una multinazionale che conduce una vita dai ritmi concitati, dedita soprattutto ai soldi e alle donne. Tutto rischia di incrinarsi quando l’imprenditore Brusini manda all’aria l’affare più importante con una motivazione senza senso. La sconfitta fa cadere Imbruttito nello sconforto, ma un vecchio amico gli propone un nuovo business: comprare un chiringuito in Sardegna e cambiare totalmente lavoro. Riuscirà a farsi valere anche sull’isola? Disponibile in streaming dal 9 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mollo tutto e apro un chiringuito.

The James Bond Collection

A distanza di qualche settimana dall’approvazione da parte della Commissione UE dell’acquisizione della storica Metro Goldwyn Mayer da parte di Amazon, sbarca su Prime Video per un periodo limitato The James Bond Collection, una collezione di tutti i 26 film dell’agente segreto più famoso del mondo. Da Licenza di uccidere (1962) a Mai dire mai (1983), da GoldenEye (1995) a La morte può attendere (2002), da Casino Royale all’ultimo No Time To Die (2021). Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e infine Daniel Craig: gli 007 cambiano, ma Bond resta sempre al passo. Da non perdere per gli appassionati del celebre personaggio creato da Ian Fleming e una bella occasione per rivedere tutta la saga. Disponibile dal 13 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di No Time To Die.

Emergency (original)

Le novità Prime Video di maggio 2022 proseguono con Emergency, film originale con RJ Cyler e Donald Elise Watkins. I diplomandi Sean e Kunle stanno cercando di fare la storia del Buchanan College diventando i primi ragazzi di colore a completare il cosiddetto “Tour leggendario”, che prevede la partecipazione a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. Quando scoprono una ragazza bianca ubriaca mai vista prima svenuta nel loro soggiorno, devono aiutarla considerando i pro e i contro di chiamare la polizia. In streaming dal 27 maggio 2022. Non appena sarà disponibile, qui potrete vedere il trailer ufficiale di Emergency.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche Resident Evil: Welcome to Racconn City, reboot e adattamento cinematografico della celebre saga videoludica di Capcom. Ambientato nel 1998 a Raccoon City, città una volta sede della Umbrella Corporation e ora destinata a essere una morente cittadina del Midwest dopo il fallimento della compagnia. Un gruppo di persone, tra i quali Claire Redfield (Kaya Scodelario), Chris Redfield (Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Leon S. Kennedy (Avan Jogia), scoprirà cose orribili all’interno della Spencer Mansion, residenza dove operava il colosso farmaceutico: il male è pronto a scatenarsi e a mettere a repentaglio le vite di chi si addentra tra quella mura. Ce la farà il gruppo a scoprire la verità dietro la Umbrella? Potete scoprirlo dal 28 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2022

Cloud Atlas – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Mia e il Leone Bianco – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Il Padrino – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Il Padrino – Parte II – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Il Padrino – Parte III – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Hotel Transylvania 2 – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Finché social non ci separi – 2 maggio 2022

– 2 maggio 2022 The Stronghold: La roccaforte – 2 maggio 2022

– 2 maggio 2022 Send It! – 2 maggio 2022

– 2 maggio 2022 Archive – 5 maggio 2022

– 5 maggio 2022 Il primo Natale – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Amore sull’onda – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Un’estate romantica – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Una vita da star – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Un ranch per due – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Brezza d’amore – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Summer Love – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Love at Sea – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Aniara – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Monsters of Man – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 Involontaria – L’esame – 16 maggio 2022

– 16 maggio 2022 Dorian Gray – 17 maggio 2022

– 17 maggio 2022 Figli – 23 maggio 2022

– 23 maggio 2022 Compromessi sposi – 24 maggio 2022

– 24 maggio 2022 Resident Evil: Vendetta – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil: Degeneration – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil: Damnation – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil: Apocalypse – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil: Extinction – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil: Afterlife – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil: Retribution – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Resident Evil: The Final Chapter – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 E noi come stronzi rimanemmo a guardare – 28 maggio 2022

– 28 maggio 2022 Respect – 30 maggio 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

L’ufficiale e la spia – fino al 20 maggio 2022

Emma – fino al 21 maggio 2022

Tutti per Uma – fino al 22 maggio 2022

L’agenzia dei bugiardi – fino al 31 maggio 2022

Dracula Untold – fino al 31 maggio 2022

Puoi baciare lo sposo – 31 maggio 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Wilds – stagione 2 (original)

Arriva a maggio la seconda stagione di The Wilds, con il proseguo delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un’isola deserta per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione svela che non sono solo queste ultime ad essere studiate, ma c’è anche un gruppo di soli ragazzi anche loro alle prese con una lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” dell’esperimento. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, e la nuova stagione è disponibile in streaming dal 6 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Wilds.

Bosch: Legacy (original)

Dopo la conclusione della settima e ultima stagione di Bosch arriva Bosch Legacy, una serie spin-off sequel che vede tornare protagonista Titus Welliver nei panni del celebre Harry Bosch, personaggio dei romanzi di Michael Connelly. Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim’ordine. I due cercheranno di passare oltre agli screzi del passato per collaborare per ciò su cui possono andare d’accordo, cioè fare giustizia. Intanto la figlia di Harry, Maddie, si avventura come recluta nel mondo della polizia di Los Angeles, con il “peso” della reputazione del padre sulle spalle. Da non perdere tra le novità Amazon Prime Video di maggio 2022 dal 6 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bosch Legacy.

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith (original)

Su Prime Video arriva a maggio The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, la docuserie originale che si tuffa nell’elaborata e controversa operazione sotto copertura progettata per indagare su un sospetto nell’omicidio della 22enne Beverly Lynn Smith, ma che è finita solo per sollevare ancora più domande. La ragazza viveva in una fattoria nella comunità industriale di Oshawa, Ontario, col marito e un bambino di 10 mesi, e fu uccisa il 9 dicembre 1974 nella cucina di casa sua. Nel 2007, i risultati di un test del poligrafo hanno sollevato nuovi sospetti su Alan Smith, diventato obiettivo di una controversa indagine di polizia. Disponibile dal 6 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith.

Notte stellata (Night Sky)

Una delle novità Amazon Prime Video più attese di maggio 2022 è Notte stellata (Night Sky), una serie che attraversa lo spazio e il tempo con Sissy Spacek, J.K. Simmons e Chai Hansen. Segue la storia di Irene e Franklin York, una coppia che anni prima ha scoperto una stanza interrata nel giardino che conduce a uno strano e abbandonato pianeta. I due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo entra nelle loro vite, la loro esistenza tranquilla viene destabilizzata: la stanza misteriosa diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare. Disponibile in streaming dal 20 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Notte stellata.

Totems (original)

Da non perdere per gli amanti dello spionaggio la serie Totems, ambientata nel 1964 in piena Guerra Fredda. Vede protagonista l’eroe francese Francis Morizet, agente segreto che porta sulle spalle la pesante eredità di suo padre e che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, nuova recluta del KGB. I due lotteranno per i propri Paesi e contro l’amore che provano l’uno per l’altra nel mezzo di continue operazioni di intelligence illegali tra SDECE e CIA. Disponibile dal 20 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Totems (V.O.).

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Naruto (stagioni 1-2) – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Brave Bunnies (stagione 1) – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Haikyu!! (stagione 2) – 11 maggio 2022

– 11 maggio 2022 Lizzo: attenti alle Big Grrrls – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 The Kids in the Hall – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Lovestruck High (original) – 18 maggio 2022

– 18 maggio 2022 Bang Bang Baby (parte 2) – 19 maggio 2022

– 19 maggio 2022 Bleach (stagione 14) – 25 maggio 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni: tra le serie TV segnaliamo The Crossing (stagione 1 in scadenza il 26 maggio 2022) e Bull (le prime tre stagioni in scadenza il 26 maggio 2022).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

