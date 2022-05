Quali sono le novità da vedere a maggio 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese primaverile. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad aprile 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Diabolik

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di maggio 2022 con Diabolik, film italiano diretto da Antonio e Merco Manetti con protagonisti Luca Marinelli e Miriam Leone. Si tratta dell’adattamento cinematografico del celebre personaggio dei fumetti pubblicato nel 1962. Ambientato nella città immaginaria di Clerville a fine anni ’60, segue le avventure di Diabolik, spregiudicato e misterioso ladro che ha messo a segno l’ennesimo colpo sfuggendo alla polizia. A conquistare la sua attenzione è la bellissima Eva Kant, ereditiera arrivata in città con un prezioso diamante rosa, ma l’ispettore Ginko ha messo a punto un piano per arrestarlo. Disponibile dal 2 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diabolik.

(Im)perfetti criminali (original)

Proseguiamo con il nuovo film Sky Original (Im)perfetti criminali, una commedia diretta da Alessio Maria Federici che parla di amicizia e riscatto sociale. Racconta le vicende di quattro guardie giurate (Riccardo, Amir, Pietro e Massimo), inseparabili amici non particolarmente arguti o temerari: quando uno di loro perde il lavoro, gli altri fanno di tutto per aiutarlo e mettono in piedi un piano criminale, definito da loro stessi come il “colpo perfetto”. Sarà davvero così? Potete scoprirlo dall’8 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di (Im)perfetti criminali.

Ghostbusters: Legacy

Una delle novità NOW e Sky On Demand sicuramente più attese del mese di maggio 2022 è Ghostbusters: Legacy, terzo capitolo della celebre saga inaugurata nel 1984 e da non perdere per gli amanti del genere. Dopo essere rimasta al verde, una piccola famiglia formata da Callie e i suoi due figli Phoebe e Trevor si trasferisce a Summerville in una isolata fattoria ereditata dopo la morte del nonno. Mentre nella cittadina iniziano a manifestarsi strani fenomeni, Phoebe trova un misterioso marchingegno in salotto, che il suo insegnante (interpretato da Paul Rudd) gli rivela essere una copia di una trappola per fantasmi utilizzata negli anni ’80 a New York. La trappola non è però una copia, e i due ragazzi si improvviseranno cacciatori di fantasmi per salvare la città. Disponibile dal 16 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy.

Un eroe

Da vedere questo mese su NOW e Sky anche Un eroe, film diretto da Asghar Farhadi e vincitore del Gran Prix della Giuria al 74° Festival di Cannes. Segue la storia di Rahim, in prigione per un debito che non è stato in grado di pagare. Grazie a un congedo di un paio di giorni, l’uomo vuole provare a convincere il creditore (il suo ex cognato Braham) a ritirare la denuncia. Per restituire la somma che deve, pensa di vendere alcune monete trovate dalla nuova compagna Farkhondeh in una borsa, ma poi decide di restituirle: la cosa innescherà una reazione a catena imprevedibile. Disponibile dal 19 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un eroe.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

In arrivo anche Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot e adattamento cinematografico della celebre saga videoludica di Capcom sugli zombie. Ambientato nel 1998 a Raccoon City, città una volta sede della Umbrella Corporation e ora destinata all’anonimato dopo il fallimento della compagnia. Un gruppo di persone, tra cui Claire Redfield (Kaya Scodelario), Chris Redfield (Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Leon S. Kennedy (Avan Jogia), scoprirà cose orribili all’interno della Spencer Mansion, dove operava il colosso farmaceutico: cosa si cela dietro le mura della residenza e quali segreti nasconde la Umbrella? Il film è disponibile dal 29 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

La ragazza di Stillwater

Da non perdere dal 30 maggio 2022 su NOW e Sky On Demand La ragazza di Stillwater, thriller con Matt Damon e Abigail Breslin diretto da Tom McCarthy. Bill Baker è un trivellatore di petrolio dell’Oklahoma che viaggia fino a Marsiglia per incontrare la figlia Allison, che non vede da anni e che si trova in prigione con l’accusa di omicidio. L’uomo è deciso ad affrontare un sistema legale sconosciuto, barriere culturali e linguistiche per cercare di scagionare la ragazza, che si dichiara innocente. In quel periodo conosce una donna del posto e sua figlia, con cui lega e dalle quali riuscirà a imparare molto. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La ragazza di Stillwater.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2022

The Survivalist – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 Escape Room 2 – Gioco mortale – 5 maggio 2022

– 5 maggio 2022 Me Contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata – 7 maggio 2022

– 7 maggio 2022 America Latina – 8 maggio 2022

– 8 maggio 2022 Nato campione – 12 maggio 2022

– 12 maggio 2022 Guida sexy per brave ragazze – 12 maggio 2022

– 12 maggio 2022 Sulla giostra – 15 maggio 2022

– 15 maggio 2022 A Chiara – 17 maggio 2022

– 17 maggio 2022 Si vive una volta sola – 18 maggio 2022

– 18 maggio 2022 Dragon Girl – 20 maggio 2022

– 20 maggio 2022 L’ultimo libro – 21 maggio 2022

– 21 maggio 2022 La donna per me – 23 maggio 2022

– 23 maggio 2022 Aiuto, ho ristretto i miei amici – 28 maggio 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate agli eroi con Heroes (fino al 6 maggio 2022), a W la mamma (7-8 maggio 2022) e agli Anni ’70 (dal 9 al 15 maggio 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

This is us – stagione 6, finale

Da non perdere per i fan la sesta e ultima stagione di This is us, popolare serie TV che si muove su due linee temporali per raccontare la storia di una grande famiglia, i Pearson: la prima collocata negli anni ’80, quando la coppia di giovani sposi si prepara ad allargare la famiglia aspettando l’arrivo di tre gemelli, la seconda collocata 36 anni dopo, quando i tre fratelli ormai cresciuti vivono in diverse città degli Stati Uniti. In questa ultima stagione la serie riprende quanto lasciato in sospeso, tra la malattia di Rebecca e il matrimonio di Kevin, con diversi salti temporali per mostrare altri avvenimenti del passato. Disponibile dal 2 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di This is us.

Feed the beast

In arrivo su Sky e NOW anche Feed the beast, serie statunitense basata sulla serie danese Bankerot e composta da una sola stagione. Racconta la storia di Tommy Moran (David Schwimmer), sommelier, e Dion Patras (Jim Sturgess), chef, due amici che progettano di aprire un ristorante tutto loro insieme alla moglie del primo, Rie. Il loro sogno sembra destinato a infrangersi con la morte improvvisa di quest’ultima in un incidente stradale e l’incarceramento di Dion per l’incendio del ristorante dove lavorava. Dopo l’uscita dal carcere dell’uomo, i due affrontano la follia del mondo della ristorazione di New York, navigando nella vita criminale di funzionari corrotti e criminali violenti. Disponibile dal 4 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Feed the beast.

L’assistente di volo – stagione 2

Una delle novità NOW e Sky On Demand più attese di maggio 2022 è la seconda stagione di L’assistente di volo (The Flight Attendant), serie thriller basata su un romanzo di Chris Bohjalian con protagonista Kaley Cuoco (Penny di The Big Bang Theory) nei panni di Cassie Bowden, un’assistente di volo dedita all’alcool. Nella prima stagione la donna, atterrata a Bangkok, si risveglia nel letto di un hotel con accanto un cadavere e i ricordi annebbiati. Nella nuova stagione, Cassie, finalmente sobria, si gode la vita a Los Angeles ed è ufficialmente (e segretamente) un asset della CIA, per la quale raccoglie preziose informazioni su certi passeggeri degni di nota. Un giorno assiste inavvertitamente a un omicidio e si ritrova coinvolta in un intrigo internazionale. Disponibile dal 9 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di L’assistente di volo.

The Son – Il figlio – stagione 2, finale

Si chiude con la seconda stagione The Son – Il figlio, serie TV con Pierce Brosnan. Racconta la storia di Eli McCullough in adolescenza e nell’età adulta, coprendo 150 anni di storia e seguendo la transizione dello Stato del Texas e la corsa all’oro nero. Durante la sua infanzia, nel 1849 Eli viene rapito e poi cresciuto insieme al fratello da una tribù di indiani responsabile del massacro del resto della sua famiglia. Nel 1915 è diventato un ricco possidente e allevatore, oltre che padre di due figli: assetato di potere e concentrato sull’obiettivo di rendere la famiglia la più ricca del Texas, l’uomo non si ferma davanti a nulla. Nella seconda e ultima stagione dovrà difendere ciò che possiede con le unghie e con i denti, tra un passato che non se ne vuole andare e un futuro quantomai incerto. Disponibile dal 10 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Son – Il figlio.

Blocco 181

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di maggio 2022 da vedere con Blocco 181, la serie TV in otto episodi che porta al debutto televisivo Salmo nel ruolo di supervisore, produttore musicale, produttore creativo e attore. Ambientata tra le comunità multietniche delle periferie di Milano, racconta le storie di Bea (ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla famiglia e alla gang e la voglia di cambiare vita), Ludo e Mahdi (amici uniti come fratelli) e Snake (braccio destro dell’alleato di un boss del quartiere). “Blocco 181” è un complesso edilizio di periferia che diventa teatro di storie d’amore, vendetta, libertà e affermazione personale. Disponibile dal 20 maggio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blocco 181.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Law & Order: Unita speciale (stagione 23) – 1 maggio 2022

– 1 maggio 2022 I delitti della Foresta Nera (miniserie) – 19 maggio 2022

– 19 maggio 2022 Chicago Med (stagione 7) – 24 maggio 2022

– 24 maggio 2022 Chicago Fire (stagione 10) – 24 maggio 2022

– 24 maggio 2022 Chicago P.D. (stagione 9) – 24 maggio 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su NOW e Sky On Demand, la nostra selezione