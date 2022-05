Huawei Watch GT 2 Pro, nonostante il suo successore sia già stato ufficializzato, continua a farsi nuovo, ovviamente, lato software. E dopo aver ricevuto nuove funzioni per la salute, ecco che grazie a un update in fase di rilascio, si ritrova con tanto di mappe integrate, quelle proprietarie di Petal Maps. Vediamo i dettagli e tutte le novità dell’aggiornamento.

Arrivano le mappe su Huawei Watch GT 2 Pro, quelle di Petal Maps

Non è affatto una novità dappoco, questa, visto che sono decisamente pochi gli smartwatch capaci di offrire all’utente le mappe integrate nell’orologio. Ebbene, con questo nuovo aggiornamento Huawei Watch GT 2 Pro riceve le mappe di Petal Maps, l’app proprietaria di Huawei che fa le veci delle più comuni Google Maps e Apple Mappe, per intenderci.

La versione firmware dell’aggiornamento in questione è così identificata: 11.0.8.26, mentre la versione di base richiesta per ottenere l’aggiornamento è la 11.0.6.26, come sottolineano i colleghi di Huawei Central.

Tale novità, in sostanza, dovrebbe permettere di navigare e ottenere le indicazioni stradali direttamente da Huawei Watch GT 2 Pro (il condizionale è d’obbligo visto che non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo, solo il fatto che la funzione non è disponibile laddove lo smartphone appaiato sia un iPhone). Ad avvalorare l’ipotesi c’è tuttavia la fonte appena citata da cui emergono fra l’altro novità extra, quali le ottimizzazioni del sistema di monitoraggio del sonno e migliorie relative alla stabilità del sistema, non meglio specificate.

Come installare l’aggiornamento su Huawei Watch GT 2 Pro

Il procedimento per scaricare e installare l’aggiornamento su Huawei Watch GT 2 Pro è sempre lo stesso. Necessario lo smartphone al quale è collegato, non essendo un dispositivo stand-alone, e l’app Huawei Health. Qui bisogna recarsi nella sezione “Dispositivi”, selezionare il proprio e toccare “Firmware update”.

A questo punto non resta che seguire le istruzioni riportate a schermo e, nel caso in cui non doveste ancora trovare nulla, basta pazientare visto che è proprio la versione Global ad essere interessata.

