Huawei Watch GT 2 Pro si aggiorna con nuove funzioni per la salute

In queste ore, Huawei Watch GT 2 Pro sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che introduce qualche novità. A dire il vero non sono molte, ma almeno sulla carta sono piuttosto interessanti: nell’annuncio di parla di Smart Diagnosis e Self-Test.

Huawei Watch GT 2 Pro: le novità dell’aggiornamento

Risale a qualche giorno addietro la pubblicazione di un post dedicato sul forum club.huawei.com, nel quale si rende noto il roll out di un nuovo update per Huawei Watch GT 2 Pro. Lo smartwatch arriva così alla versione firmware 11.0.8.26, con la quale vengono introdotte una funzione di intelligent diagnostic self-detection e una di remote detection. La finalità è quella di fornire all’utente degli avvisi in caso di bassa frequenza cardiaca durante il sonno e promemoria ad eseguire controlli periodici. L’aggiornamento non manca di ottimizzare la funzione di monitoraggio del sonno del wearable di Huawei.

Ecco il changelog ufficiale completo dell’aggiornamento 11.0.8.26 per Huawei Watch GT 2 Pro:

[New]

Added intelligent diagnostic self-detection and remote detection functions, which can detect and troubleshoot watch buttons, touch screen, microphone, etc., and provide detection results

to support low heart rate reminders during sleep and periodic measurement reminders (ECG models only) )

[Optimization]

Optimize the experience of sleep monitoring function

Optimize system stability in some scenarios

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro non è un dispositivo standalone, per questo motivo ha bisogno di essere collegato ad uno smartphone. Il percorso per installare i nuovi aggiornamenti software è il seguente:

Collegare il wearable allo smartphone usando l’applicazione Huawei Health Aprire l’app Huawei Health e recarsi nella sezione “Dispositivi” Selezionare il proprio dispositivo Eseguire un tap di “Firmware update” e seguire le istruzioni mostrate a schermo.

Nelle note all’update, Huawei ricorda di aggiornare la companion app alla versione più recente per ottenere un’esperienza d’uso migliore.

Il roll out di questo update parte dalla Cina e verrà allargato al resto del mondo nelle prossime settimane.