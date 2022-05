Il timore per un possibile ritardo nell’arrivo degli iPhone 14 inizia a materializzarsi: secondo notizie recenti, la Foxconn avrebbe dovuto congelare le assunzioni richieste a gran voce da Apple per aumentare la produzione della nuova famiglia di smartphone.

La notizia giunge tramite il South China Morning Post che collega i focolai COVID scoppiati nella città di Zhengzhou al blocco dei reclutamenti da parte di Foxconn.

iPhone 14: possibili ritardi a causa di Foxconn

Foxconn ha dovuto bloccare l’assunzione di lavoratori per la sua enorme fabbrica situata a Zhengzhou a causa dei blocchi imposti dal governo cinese, da mercoledì a martedì prossimo, in seguito allo scoppiare di nuovi focolai COVID nella città.

Apple aveva recentemente chiesto a gran voce a Foxconn, notoriamente il più grande assemblatore di iPhone al mondo, di aumentare le assunzioni per ridurre al minimo i ritardi sulla produzione degli iPhone 14, in vista del lancio previsto per l’autunno del 2022. In risposta, l’assemblatore aveva aumentato il bonus per invogliare nuove reclute ad accettare il lavoro.

Ora, purtroppo, le nuove assunzioni di addetti alla catena di montaggio sono state sospese da Foxconn fino a data da destinarsi: la catena di montaggio potrà comunque continuare, a ritmo invariato e con le risorse attualmente a disposizione, dal momento che i lavoratori sono confinati all’interno di un campus, e quindi isolati dal mondo esterno.

A causa della pandemia, nel 2020 Apple dovette ritardare di oltre un mese il lancio degli iPhone 12; l’anno scorso, invece, gli iPhone 13 segnarono un (quasi) ritorno alla normalità per Apple.

Dal momento che le strutture di Foxconn nella città di Zhengzhou sfornano l’80% degli iPhone venduti a livello globale, se il blocco venisse esteso la produzione di iPhone 14 potrebbe sensibilmente risentirne. L’azienda di Cupertino è comunque corsa ai ripari, paventando già qualche giorno fa che i blocchi dovuti al COVID-19 in Cina avrebbero potuto influire su tutta la catena di approvvigionamento.

A scanso di possibili catastrofismi, va detto che la situazione attuale sembra molto più tranquilla rispetto a quella del 2020: di conseguenza, anche qualora vi fossero ritardi, gli iPhone 14 non dovrebbero farsi attendere per oltre un mese, così come fu per gli iPhone 12.

