Sonos si sta preparando a lanciare una nuova soundbar che si unirà alla gamma dell’azienda posizionandosi con un prezzo molto inferiore rispetto ai modelli Beam e Arc.

La soundbar con nome codice “Fury” e nota come modello S36 sarà meno costosa di qualsiasi soundbar Sonos rilasciata fino a oggi e sarà destinata al potenziamento del sistema audio della smart TV e all’ascolto della musica.

Ecco la presunta nuova soundbar entry-level di Sonos

The Verge ha creato dei render basati su foto reali del prodotto che sarà offerto nelle due opzioni di colore bianco e nero.

Essendo dotato di un numero significativamente inferiore di driver, la soundbar economica di Sonos è abbastanza compatta e misura 550 x 69 x 100 mm.

Dato il prezzo inferiore agli standard Sonos, il presunto modello “Fury” S36 non offrirà funzionalità come Dolby Atmos e nemmeno l’IA e i microfoni integrati per l’assistente vocale.

Le specifiche interne suggeriscono che non c’è nemmeno una porta HDMI e nella confezione viene fornito solo un cavo ottico, limitando la nuova soundbar al suono surround Dolby Digital, con la possibilità di espanderla a un sistema 5.1 se si possiedono altri altoparlanti Sonos compatibili.

Un supporto a parete consentirà a “Fury” di essere montata anche verticalmente per offrire un’opzione aggiuntiva per la propagazione dell’audio.

Sonos non ha ancora annunciato la sua prossima soundbar, ma questo modello dovrebbe essere proposto a un prezzo di circa 249 dollari. Nelle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori dettagli a riguardo.

