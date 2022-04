Sony starebbe testando un programma che punta a portare annunci pubblicitari selezionati all’interno dei giochi free-to-play per Playstation.

Questo è quanto riportato dalla testata Business Insider e arriva pochi giorni dopo la notizia dello sviluppo di un simile programma da parte di Microsoft stessa per i giochi Xbox.

L’intenzione di Sony sarebbe quella di creare un marketplace privato in cui vendere e posizionare le pubblicità all’interno di alcuni videogiochi free-to-play in modo da mantenerne il prezzo azzerato e consentire agli sviluppatori di rinunciare a pratiche ormai consolidate ma spesso invise ai videogiocatori come i season pass e gli oggetti a pagamento.

Sony PlayStation: arriva la pubblicità sui giochi gratuiti?

Sony sarebbe intenzionata a chiedere agli sviluppatori di pagare per i dati degli utenti al fine di posizionare pubblicità personalizzate all’interno dei videogiochi e sembra voglia essere molto selettiva con le compagnie con il quale lavorerà a questo programma impedendo, in ogni caso, l’accesso a informazioni sensibili come metodi di pagamento e indirizzi email.

Non è un caso che il rumor di un programma di annunci pubblicitari da parte di Sony e Microsoft arrivi nello stesso periodo. È il segnale che qualcosa si sta muovendo nel modo in cui i colossi del gaming gestiscono gli annunci pubblicitari e il sistema con cui essi producono, di fatto, entrate nei giochi free-to-play.

L’attuale sistema, caratterizzato da skin e oggetti a pagamento e l’immancabile season pass, venne lanciato per la prima volta nel mondo mainstream da Fortnite – gioco precursore sotto numerosi aspetti – per poi venire adottato dalla quasi totalità degli sviluppatori di giochi gratuiti.

Stando a quanto affermato nel report, il nuovo programma di annunci pubblicitari punterebbe a diffondere i suddetti annunci all’interno del mondo di gioco (cartelloni pubblicitari, oggetti collezionabili ecc) in modo da mimetizzarli con l’ambiente piuttosto che posizionarli in maniera esplicita durante i caricamenti o altre schermate di gioco.

Qualora dovesse rivelarsi veritiero il rumor, il nuovo programma di pubblicità di Sony verrebbe lanciato ufficialmente entro la fine del 2022.

