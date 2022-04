Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento agli utenti che testano in anteprima le funzionalità della popolare app di messaggistica su Windows 10 e Windows 11: si tratta della nuova Beta UWP 2.2215.1.0 di WhatsApp per Windows.

Ancora una volta, le novità riguardano delle funzionalità già presenti sui client per Android e iOS di WhatsApp ma ancora assenti nella controparte per Windows: dopo avere introdotto, con la versione 2.2213.3.0, l’archivio delle chat, la nuova versione beta introduce la raccolta dei messaggi importanti e una nuova interfaccia per le chiamate.

WhatsApp per Windows riceve altre due funzionalità mancanti

I lavori in corso per portare allo stesso livello delle controparti Android e iOS la versione di WhatsApp UWP (Universal Windows Platform) procedono speditamente, con il team di sviluppo che costantemente cerca di implementare al suo interno tutte le funzionalità ancora mancanti.

Con l’ultimo aggiornamento, che porta l’app alla versione 2.2215.1.0, anche in WhatsApp per Windows è finalmente possibile accedere alla schermata contenente tutti i messaggi importanti; per farlo, basterà cliccare sul nuovo “pulsante” con i tre pallini che vi proporrà l’accesso, appunto, ai messaggi importanti o alle impostazioni dell’applicazione.

Le novità, però, non si fermano qui. Il nuovo aggiornamento, infatti, introduce anche la nuova interfaccia durante le chiamate effettuate tramite WhatsApp, molto simile a quella recentemente implementata nella versione 2.22.5.4 per Android e nella versione 22.5.0.70 per iOS di WhatsApp Beta.

Oltre a queste due novità, sembra che con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp per Windows possa finalmente accogliere il pieno supporto agli stickers. Le funzionalità sono in rilascio per tutti i beta tester che eseguono la versione 2.2215.1.0 di WhatsApp Beta per Windows. Visto il ritmo di rilascio delle novità, è possibile che già nei prossimi giorni l’app riceva ulteriori funzionalità.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp Beta per Windows

Per provare WhatsApp Beta UWP 2.2215.1.0 e testare in anteprima le novità che verranno introdotte nei futuri aggiornamenti di WhatsApp per i PC dotati degli ultimi due sistemi operativi di Microsoft, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti dal Microsoft Store, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

