Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento agli utenti che testano in anteprima le funzionalità della popolare app di messaggistica in Windows 10 e Windows 11: si tratta della nuova Beta UWP 2.2213.3.0 di WhatsApp per Windows.

Dopo avere introdotto, con la versione 2.2212.2.0, la possibilità di visualizzare le foto e i video ricevuti in modalità a singola visualizzazione, la nuova versione beta introduce l’archivio delle chat, una funzione già ampiamente presente nelle versioni per Android e iOS di WhatsApp.

WhatsApp per Windows è sempre più completo: arriva l’archivio delle chat

La versione di WhatsApp UWP (Universal Windows Platform) è nata con l’intento di essere immediatamente compatibile con la modalità multi-dispositivo senza smartphone connesso e il team di sviluppo lavora costantemente per implementare al suo interno tutte quelle funzionalità mancanti rispetto alle versioni mobile di WhatsApp, come, ad esempio, la possibilità di inviare foto e video a singola visualizzazione o la possibilità di gestire i pacchetti di adesivi.

Con l’ultimo aggiornamento, che risponde alla versione 2.2213.3.0, è partito il rilascio per tutti dell’archivio delle chat che arriva direttamente nella sua ultima declinazione conosciuta: le chat archiviate, infatti, restano all’interno dell’archivio anche in caso di nuovi messaggi.

Oltre a questo, WhatsApp per Windows accoglie nuove icone per Media, File, Link e Crittografia quando si clicca sull’icona di una chat, di gruppo o singola che sia.

Dal momento che si tratta di una beta, è normale che possa presentarsi qualche bug sulle funzionalità che sono evidentemente in fase di sviluppo. In ogni caso, è partito rilascio graduale dell’archivio delle chat per tutti coloro che eseguono la versione 2.2213.3.0 di WhatsApp Beta per Windows. Visto il ritmo di rilascio delle novità, è possibile che già nei prossimi giorni l’app riceva ulteriori funzionalità.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp Beta per Windows

Per scaricare WhatsApp Beta UWP 2.2213.3.0 e testare in anteprima le novità che verranno introdotte nei futuri aggiornamenti di WhatsApp per i PC dotati del sistema operativo di Microsoft, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti dal Microsoft Store, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

