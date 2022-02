WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per iOS attraverso il TestFlight Beta Program: è arrivata la versione 22.5.0.70.

Questo nuovo update introduce un rinnovamento dell’interfaccia utente per le chiamate vocali e fa il paio con le novità di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi per messaggi vocali e non solo.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 22.5.0.70

Il team di WhatsApp aveva già provveduto a dare una rinfrescata all’interfaccia per le chiamate vocali nella versione 2.22.5.4 dell’applicazione Beta per Android e adesso lo stesso cambiamento è in roll out per la controparte per iOS, anche qui — per ora — con riferimento al solo canale beta dell’app.

Nello screenshot riportato di seguito è possibile notare i vantaggi derivanti dall’interfaccia ridisegnata nel particolare contesto delle chiamate vocali di gruppo di WhatsApp. Tuttavia la stessa novità è presente anche nelle chiamate singole, dove peraltro era già stata avvistata quando era ancora in fase di sviluppo.

Si diceva dei vantaggi, ebbene prima di tutto, quando la nuova interfaccia è attiva, è possibile vedere le onde sonore in tempo reale, rendendo anche visivamente più semplice capire chi stia parlando.

In secondo luogo, il rinnovamento porta con sé anche lo sfondo per le chiamate vocali, che purtroppo al momento è soltanto predefinito e non può essere modificato dagli utenti.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Le novità descritte per le chiamate vocali sono in roll out con la versione 22.5.0.70 di WhatsApp Beta per iOS. Purtroppo in questo momento il programma beta è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto se ne fate già parte. Ecco la pagina dedicata. La versione più recente di WhatsApp per iOS è scaricabile dall’App Store tramite questo link.

