Periodo particolarmente propizio, questo, per chi è a caccia di offerte. Fra le più interessanti c’è ad esempio Xiaomi che, in occasione del Fan Festival, un evento globale ricco di sconti e promozioni, ha bandito solo per oggi un prodotto da non farsi scappare.

Accenniamo a Xiaomi Mi Watch, uno smartwatch economico ma ricco di funzioni sportive e sanitarie che si lascia acquistare a molto meno di 100 euro. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere visto che l’offerta è disponibile solo oggi, 5 aprile 2022.

Xiaomi Mi Watch in offerta, disponibile solo oggi

Per chi non lo sapesse, Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch di fascia medio-bassa che vanta tuttavia una scheda tecnica molto interessante. Prima di tutto lo schermo, un pannello da 1,39 pollici AMOLED con risoluzione 454 x 454 pixel, che nasconde i sistemi di geolocalizzazione più comuni (GPS, GLONASS, Galileo e BDS), tanti sensori (cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, sensore geomagnetico, barometro, giroscopio, accelerometro e altro), e una batteria da 420 mAh che, secondo Xiaomi, garantisce fino a 16 giorni di autonomia, 50 ore continuative utilizzando una modalità sportiva con GPS attivo.

E a proposito di modalità sportive ce ne sono ben 117, superano quota 100 anche i quadranti con cui personalizzare Xiaomi Mi Watch. Per il resto c’è la possibilità di monitorare l’ossigenazione del sangue, un algoritmo che rileva automaticamente quando si sta iniziando un nuovo allenamento, il monitoraggio del sonno e dello stress, la respirazione guidata e tanto altro. Per tutto il resto vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata.

Ma tornando all’offerta in questione. Grazie alla campagna promozionale Xiaomi Fan Festival, è possibile portarselo a casa a 89,99 euro invece di 129,99, solo per oggi visto che la promozione scade alle ore 23:59 del 5 aprile 2022. Dunque, se lo tenevate d’occhio, fareste bene a non perdere tempo e ad approfittarne, per evitare eventuali (quanto probabili) esaurimenti delle scorte.

È disponibile nelle colorazioni beige e nera, e in più, per i nuovi clienti, è possibile beneficiare di uno sconto extra di 5 euro sugli ordini tramite l’app Mi Store.

Acquista Xiaomi Mi Watch a 89,99 euro sullo store di Xiaomi

Potrebbe interessarti anche: Abbiamo provato Xiaomi Mi Watch, disponibile ufficialmente in Italia (recensione video e scritta)