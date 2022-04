Il team di sviluppo di WhatsApp è continuamente al lavoro per portare nuove funzionalità all’interno della popolare app di messaggistica. Oggi vi segnaliamo delle novità introdotte all’interno della versione Desktop e della versione per iOS di WhatsApp Beta.

Piccolo spoiler: la novità presente nella versione per i PC Windows è tangibile a tutti coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp; quella scovata in WhatsApp Beta per iOS è invece una novità nascosta (anche ai beta tester) e in fase di sviluppo. Vediamo di cosa si tratta.

La novità presente in WhatsApp Beta per Desktop

Dopo avere annunciato l’arrivo per tutti del nuovo multi-dispositivo senza smartphone connesso e avere rilasciato ai beta tester la possibilità di visualizzare foto e video ricevuti in modalità a singola visualizzazione, il team di sviluppo di WhatsApp continua alacremente a lavorare per sistemare alcuni bug che affliggono il client di WhatsApp per Windows 10 e Windows 11.

L’ultimo in ordine temporale riguardava l’impossibilità di visualizzare l’anteprima dei link inviati in chat, una funzionalità presente da tempo nell’app ma che, a causa di problemi tecnici, era stata disabilitata.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato WaBetaInfo, a partire dalla versione 2.2212.1 di WhatsApp Desktop Beta l’anteprima dei link inviati in chat è stata riabilitata per tutti, segno della risoluzione del problema.

La funzionalità non è, tuttavia, disponibile nel client WhatsApp Web poiché rientra all’interno del pacchetto delle funzionalità non supportate dopo la migrazione al multi-dispositivo (come anche le liste broadcast e la posizione in tempo reale).

Come scaricare/aggiornare WhatsApp Beta per Windows

Per scaricare WhatsApp Beta UWP 2.2212.2.1 e testare in anteprima le novità che verranno introdotte nei futuri aggiornamenti di WhatsApp per i PC dotati del sistema operativo di Microsoft, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti dal Microsoft Store, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

La novità nascosta nella versione beta per iOS

Anche sul fronte iOS il lavoro del team di sviluppo di WhatsApp è parecchio intenso: dopo il rilascio della prima versione con supporto ufficiale ad iOS 15 (ne abbiamo parlato qui) e le prime notizie sui lavori in corso per le Community di WhatsApp, si torna a parlare dei sondaggi.

La funzionalità sondaggi, avvistata per la prima volta nella versione 22.6.0.72 di WhatsApp Beta per iOS, permette di creare sondaggi all’interno dei gruppi, ricordando da vicino una funzione già presente da tempo in Telegram.

Sempre grazie al puntualissimo portale WaBetaInfo, veniamo a conoscenza che all’interno della nuova versione 22.8.0.72 di WhatsApp Beta per iOS vi sono ulteriori tracce della funzionalità sondaggi. Sebbene prima vi fossero solo dettagli generici, lo sviluppo è adesso arrivato ad uno stadio più avanzato: i due screenshot riportati di seguito vi mostrano l’avanzamento dei lavori in corso e potrete farvi un’idea di come apparirà la schermata per creare un sondaggio e aggiungervi le varie opzioni.

La funzionalità è, tutt’ora, in via di sviluppo e quindi non è disponibile nemmeno ai pochi fortunati che eseguono WhatsApp Beta per iOS: l’ultimo slot disponibile per potere partecipare al programma beta dell’app tramite TestFlight risale a circa un anno fa.

Continuate a seguirci per non perdervi le ultime notizie sulle novità in fase di sviluppo o introdotte nella popolare app di messaggistica.

