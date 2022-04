Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato il nuovo aggiornamento WhatsApp Beta UWP 2.2212.2.0 per coloro che testano in anteprima le funzionalità della popolare app di messaggistica in Windows 10 e Windows 11.

La principale novità riguarda l’inserimento parziale, nel client per PC, di una funzionalità già ampiamente presente sulle versioni mobile di WhatsApp (sia per iOS che per Android).

WhatsApp Beta UWP 2.2212.2.0: ecco le novità

Con il nuovo aggiornamento WhatsApp Beta UWP 2.2212.2.0, anche il client per Windows dell’app di messaggistica inizia a supportare le foto e i video ricevuti con la modalità View Once (per una sola visualizzazione); come è possibile vedere dall’immagine seguente, in precedenza i contenuti del genere non potevano essere visualizzati e l’utente veniva invitato ad aprire WhatsApp sul proprio smartphone. Adesso, invece, sarà possibile visualizzare i contenuti View Once ricevuti direttamente dal PC.

La novità è in fase di rilascio per un buon numero di beta tester e verrà gradualmente estesa a tutti i beta tester nelle prossime settimane. Tuttavia, sebbene sia possibile visualizzare foto e video ricevuti con la modalità a singola visualizzazione, permane ancora l’impossibilità di inviare foto e video con questa modalità: servirà ancora del tempo affinché venga introdotta la funzionalità completa.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp Beta per Windows

Per scaricare WhatsApp Beta UWP 2.2212.2.0 e testare in anteprima le novità che verranno introdotte nei futuri aggiornamenti di WhatsApp per i PC dotati del sistema operativo di Microsoft, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti dal Microsoft Store, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp