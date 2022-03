WhatsApp s’ispira a Telegram con la nuova funzione per i gruppi in arrivo su iOS

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per iOS attraverso il TestFlight Beta Program: è arrivata la versione 22.6.0.70 (2.22.6.0.70 nelle Impostazioni dell’applicazione).

Mentre nelle scorse settimane avevamo parlato delle reazioni in WhatsApp Desktop e della nuova interfaccia per le chiamate vocali in WhatsApp Beta per iOS e più di recente abbiamo visto tante novità in cantiere per WhatsApp Beta per Android, la funzione di cui parliamo oggi non è ancora disponibile, in quanto in fase di sviluppo, ma è piuttosto interessante.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 22.6.0.70

Questa volta non ci troviamo di fronte ad un mero restyling grafico: il team di WhatsApp sta finalmente lavorando ad una nuova funzione potenzialmente molto utile, già vista su Telegram: la possibilità di creare dei sondaggi all’interno dei gruppi.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, una volta attivata la funzione, WhatsApp chiederà all’utente di inserire la domanda oggetto del sondaggio da inserire in un gruppo. Dal momento che lo sviluppo di questa funzione è attualmente in corso e che quindi la stessa non è ancora disponibile, lo screenshot rappresenta una conferma importante, ma non rivela alcun altro dettaglio utile.

Qualcos’altro si può comunque già mettere insieme: in primis, in quanto tali, i sondaggi permetteranno di raccogliere la posizione di più persone su un quesito; in secondo luogo, gli stessi saranno disponibili soltanto nelle chat di gruppo di WhatsApp e saranno interamente protetti — risposte comprese — dalla crittografia end-to-end, pertanto riservati ai soli membri del gruppo.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Detto che i sondaggi non sono comunque ancora disponibili, il programma beta di WhatsApp per iOS è comunque al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto se ne fate già parte. Ecco la pagina dedicata. La versione più recente di WhatsApp per iOS è scaricabile dall’App Store tramite questo link.