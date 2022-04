Continua incessante il lavoro del team di sviluppo di WhatsApp che, dopo avere annunciato il rilascio globale di nuovi strumenti per i messaggi vocali e avere rilasciato a tutti i beta tester il nuovo limite all’inoltro ulteriore dei messaggi, sta continuando lo sviluppo della funzionalità chiamata Community, già avvistata in alcune versioni beta dell’app per Android, anche in WhatsApp per iOS.

La nuova indiscrezione giunge a pochi giorni dalla versione beta 22.7.0.76 della popolare app di messaggistica, la prima a godere del supporto ufficiale a iOS 15, che abilitava la possibilità di inviare file multimediali fino a 2 GB a un ristretto numero di beta tester argentini.

WhatsApp per iOS: lavori in corso sulle Community

I lavori in corso sulla nuova funzionalità si sono manifestati nelle versioni 2.22.2.10, 2.22.4.1, 2.22.4.9 e 2.22.6.9 di WhatsApp Beta per Android ma, finora, non era stata trovata traccia sullo sviluppo della funzionalità nella controparte per iOS.

Grazie al portale specializzato WaBetaInfo, apprendiamo che il team di sviluppo è al lavoro per portare la funzionalità Community anche sulla versione dell’app per iOS, con un pulsante dedicato alla loro pagina che andrà a sostituire il collegamento alla fotocamera nella barra degli strumenti dell’app. L’immagine seguente mostra come apparirà la novità, attualmente in fase di sviluppo.

Per chi non avesse familiarità con l’argomento, nell’idea di WhatsApp le Community raggrupperanno insieme gruppi collegati tra loro e tutte le Community di un utente verranno mostrate nella nuova scheda apposita, chiamata Community Home. Non è ancora chiaro cosa offriranno di particolare queste nuove “comunità”; al momento, è noto soltanto che consentiranno agli amministratori di inviare un messaggio contemporaneamente a tutti i membri di una Community.

Quando arriveranno le Community di WhatsApp?

È ancora presto per dire quando la funzionalità, attualmente in fase di sviluppo dietro le quinte e quindi non utilizzabile nemmeno dai fortunati che eseguono la versione beta dell’app. Certamente, la sua comparsa anche nel client di WhatsApp per iOS ci avvicina, quantomeno, a una prima versione di test a una ristretta cerchia di sviluppatori.

