AMD rinnova la sua gamma di processori desktop della serie Ryzen 5000 per la fascia media del mercato con tre nuove CPU che, a partire dalla giornata di oggi, sono acquistabili direttamente su Amazon anche in Italia. I nuovi processori (presentati qualche settimana fa) sono il Ryzen 5 5500, il Ryzen 5 5600 ed il più potente Ryzen 7 5700X. Si tratta di tre ottime CPU che, come confermano i benchmark di questi giorni, garantiscono prestazioni eccellenti in rapporto alla fascia di prezzo a cui sono destinate.

Tutti e tre i processori che arrivano oggi sul mercato sono realizzati con architettura Zen 3 e con un processo produttivo a 7 nm. Tra le specifiche troviamo il supporto all’overclock e la piena compatibilità con Windows 10, Windows 11 oltre che con le distro Linux. Ricordiamo che i tre processori Ryzen non hanno una GPU integrata e devono, quindi, essere abbinati ad una scheda video dedicata. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi alle nuove proposte di AMD per la sua gamma di processori per PC desktop.

Disponibili i nuovi processori AMD Ryzen 5 5500, 5 5600 e 7 5700X

Partiamo subito dal Ryzen 5 5500. Il processore è il più economico del terzetto di novità lanciate da AMD ion questi giorni. Si tratta di una CPU con 6 Core e 12 Thread che va a posizionarsi nella fascia medio bassa del mercato. Il nuovo Ryzen 5 presenta un clock base di 3,6 GHz ed un Boost Clock di 4,2 GHz. Il TDP è, di default, fissato a 65 W. Da notare, inoltre, che il processore arriva con il dissipatore Wraith Stealth integrato.

Il nuovo Ryzen 5 5500 è acquistabile su Amazon Italia con un prezzo di 184,99 euro che lo candida al ruolo di best seller per le configurazioni PC low budget.

Passiamo alla proposta intermedia della gamma di novità di AMD. La seconda opzione a disposizione degli utenti è, infatti, rappresentata dal Ryzen 5 5600. Si tratta di una diretta evoluzione della CPU che abbiamo visto in precedenza. Anche in questo caso troviamo, infatti, una configurazione con 6 Core e 12 Thread. Cambiano però le frequenze rispetto al processore visto in precedenza.

Il clock base, in questo caso, scende di poco a 3,5 GHz mentre il Boost Clock sale fino a 4,4 GHz. Il TDP resta fissato a 65 W. Da notare che cresce la L3 Cache che passa da 16 MB del modello precedente a 32 MB. Anche qui, inoltre, c'è il Wraith Stealth come dissipatore integrato per tenere sotto controllo le temperature. Il prezzo su Amazon del nuovo Ryzen 5 5600 è di 219,99 euro.

La terza opzione della nuova ondata di processori di casa AMD è il Ryzen 7 5700X. Con questo processore saliamo nettamente di livello, passando dalla linea Ryzen 5 a quella decisamente più completa Ryzen 7. Il nuovo processore di AMD presenta una configurazione con 8 Core e 16 Thread con un clock base di 3,4 GHz ed un Boost Clock di 4,6 GHz e, quindi, leggermente superiore alle proposte della gamma Ryzen 5.

La L3 Cache è di 32 MB. Anche per questo processore, inoltre, il TDP è di 65 W. Il nuovo Ryzen 7 5700X è disponibile su Amazon Italia con un prezzo di 339,99 euro. Per questo processore, però, non c'è il dissipatore in confezione. In caso d'acquisto, quindi, è necessario mettere in conto anche l'acquisto di un dissipatore per CPU compatibile con le soluzioni proposte da AMD.

