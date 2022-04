Microsoft prepara le contromisure al nuovo PlayStation Plus lanciato questa settimana da Sony che prevede tre diversi piani d’abbonamento, introducendo, come il Game Pass, anche un catalogo di giochi on demand (anche in streaming con il livello d’abbonamento più alto). Per il prossimo futuro, secondo un report di queste ore, Microsoft potrebbe lanciare il nuovo Xbox Game Pass Family Plan.

Si tratta di una versione “famiglia” dell’attuale abbonamento Xbox Game Pass valido per un solo utente. Seguendo l’esempio delle versioni Family di abbonamenti come Spotify o dei piani d’abbonamento di Netflix, che garantiscono più accessi in contemporanea, Microsoft potrebbe lanciare un abbonamento più costoso per il Game Pass. Questa nuova versione dovrebbe includere l’accesso a 5 utenti. Vediamo i dettagli:

Xbox Game Pass Family Plan: fino a 5 utenti per abbonamento?

Stando alle prime informazioni, il nuovo Xbox Game Pass Family Plan dovrebbe garantire l’accesso al catalogo del Game Pass e a tutti i servizi collegati ad un numero massimo di 5 utenti. La struttura dell’abbonamento si caratterizzerà per la presenza di un account “principale”, che gestirà i pagamenti. L’utente titolare dell’account principale potrà aggiungere fino ad un massimo di altri quattro account “secondari” in modo simile a quanto avviene con Microsoft 365 Family, il servizio in abbonamento che consente l’accesso al pacchetto Microsoft Office e a 1 TB di spazio d’archiviazione su OneDrive.

La versione Family Plan del Game Pass, naturalmente, comporterà un costo aggiuntivo rispetto alle attuali versioni. La possibilità di dividere la spesa rappresenterà, però, un elemento di sicuro interesse, potenzialmente in grado di attirare un gran numero di utenti. Resta da capire (sulla questione per ora non ci sono dati precisi) se ci saranno delle limitazioni alla condivisione dell’account Family Plan. I primi dettagli anticipano che Xbox Game Pass Family Plan sarà condivisibile tra utenti dello stesso Paese, senza vincoli “familiari” particolari come quello della convivenza.

C’è un altro elemento da chiarire. La versione Family Plan potrebbe non essere disponibile per tutti i livelli del Game Pass. Attualmente, infatti, il servizio di Microsoft è disponibile con due versioni “base”, PC Game Pass e Xbox Game Pass, disponibili al costo di 9,99 euro al mese in Italia, oltre che con la versione Ultimate che consente l’accesso sia da PC che da console Xbox oltre che la possibilità di sfruttare il cloud gaming. Il costo di questo servizio è di 12,99 euro al mese.

Xbox Game Pass Family Plan potrebbe essere un’estensione del piano Ultimate. Per quanto riguarda il costo, invece, è possibile ipotizzare un prezzo intorno ai 20 euro al mese (quindi 4 euro ad utente) considerando anche la differenza di prezzo (poco più del 40%) che c’è tra Micrsoft 365 Personal e Family. Con Family Plan, tutti gli utenti inclusi nell’abbonamento avranno la possibilità di accedere ai vari servizi inclusi nel Game Pass come il catalogo di giochi on demand (anche in cloud) su PC e console Xbox, i titoli EA Play e la possibilità di giocare in multiplayer sulle console Xbox.

Quando arriverà Xbox Game Pass Family Plan?

Le informazioni sulla nuova versione “famigliare” di Xbox Game Pass sono, per ora, limitate. Il servizio, secondo i primi dettagli emersi in queste ore, dovrebbe essere disponibile nel corso del 2022. Microsoft, per il momento, non ha confermato in alcun modo questo tipo di abbonamento. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

