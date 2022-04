Nelle scorse ore Apple ha avviato il rilascio via OTA degli aggiornamenti software per tutti i suoi sistemi operativi: iOS, iPadOS, tvOS e HomePod si aggiornano alla versione 15.4.1, watchOS si aggiorna alla versione 8.5.1 e macOS Monterey si aggiorna alla versione 12.3.1; andiamo a scoprire cosa portano di nuovo questi aggiornamenti.

Le novità degli aggiornamenti di iOS/iPadOS/tvOS/watchOS/macOS

A distanza di circa due settimane dal rilascio delle nuove versioni software “intermedie” dei suoi sistemi operativi, Apple rilascia il primo aggiornamento correttivo per ottimizzare le prestazioni dei suoi dispositivi e risolvere fastidiosi bug.

Novità di iOS, iPadOS, tvOS e HomePod 15.4.1

Il nuovo aggiornamento del sistema operativo per iPhone e iPad, contrassegnato dal numero di build 19E258, va sostanzialmente a fixare alcuni bug presenti in iOS/iPadOS 15.4, tra cui la problematica legata all’eccessivo consumo della batteria.

Altri fix minori riguarda l’interazione coi dispositivi braille e gli apparecchi acustici. Per aggiornare il vostro iPhone/iPad all’ultima versione di iOS, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”.

L’aggiornamento per il software della Apple TV, tvOS 15.4, va semplicemente a correggere alcuni bug.

Il nuovo aggiornamento per HomePod, invece, va a risolvere un problema relativo alla mancata risposta di alcuni accessori HomeKit quando questi sono controllati tramite Siri.

Novità di watchOS 8.5.1

Il nuovo aggiornamento a watchOS 8.5.1, include esclusivamente aggiornamenti per la sicurezza e va a risolvere alcuni problemi minori degli Apple Watch.

Per aggiornare il vostro smartwatch, basterà recarsi nell’app Watch dall’iPhone e poi seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software”; per installare l’aggiornamento, Apple Watch dovrà essere collegato al caricabatterie e avere almeno il 50% di autonomia.

Novità di macOS 12.3.1

Apple ha rilasciato l’ennesimo aggiornamento minore anche per macOS, il sistema operativo per i suoi computer notebook e desktop: macOS 12 Monterey, presentato lo scorso Ottobre, raggiunge la versione 12.3.1 ed è disponibile per tutti i dispositivi Mac compatibili.

L’aggiornamento va a fixare due problemi: il primo causava la disconnessione dei controller di gioco bluetooth dal dispositivo Mac dopo avere riprodotto audio attraverso alcune cuffie a marchio Beats; il secondo impediva ai display esterni connessi tramite USB-C o Thunderbolt di accendersi, se collegati ad un Mac Mini (2018) come secondo display.

macOS Monterey 12.3.1 risolve anche due vulnerabilità che, a detta di Apple, potrebbero essere già sfruttati dai malintenzionati: AppleAVD (un’app poteva eseguire codice con privilegi del kernel) e un problema ai driver grafici Intel (un’app avrebbe potuto leggere la memoria del kernel).

Potrebbe interessarvi anche: iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020 vs iPhone 13 mini: ecco tutte le differenze