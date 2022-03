A una settimana dal lancio di Dell XPS 15 e 17 con processori Intel Core di 12esima generazione, la multinazionale statunitense svela tutto il resto, o quasi. Si va dai nuovi notebook delle famiglie Latitude e Precision 2022 agli inediti monitor, passando per altoparlanti, dock, penne e altro ancora. Mettetevi comodi, che vi raccontiamo tutto.

Caratteristiche, dettagli e prezzi dei notebook Dell Latitude 2022

Partiamo dalla nuova famiglia di portatili Dell Latitude, famiglia di fascia medio-alta che si presenta con 3 diverse serie: Latitude 5000, Latitude 7000 e Latitude 9000. Partiamo proprio dai primi citati, i Latitude 5330, 5430 e 5530 disponibili in versione notebook o 2 in 1 con schermi WVA Full HD o 4K da 13,3, 14 e 15,6 pollici di diametro. Ci sono processori sono gli Intel Core di 12esima generazione serie U o P con grafica Xe, memorie RAM DDR4 fino a 64 GB e SSD PCiE fino a un massimo di 2 TB a seconda delle configurazioni.

Si sale un pelo di livello con i Dell Latitude 5431 e 5531, i modelli più economici con processori Intel Core di 12esima generazione serie P o H con schermi WVA Full HD da 14″ o 15,6″, rispettivamente, l’opzione 4K è riservata solo al modello con schermo più ampio. Le memorie montate sono DDR5, la GPU dedicata è la NVIDA GeForce MX550.

Sono disponibili sia in versione notebook che come convertibili i modelli Dell Latitude 7000, disponibili in tre varianti: 7330, 7430 e 7530. Come sempre cambia la diagonale del display, schermi di tipo WVA con risoluzione Full HD per il 13,3″, fino a 4K e con l’opzione touch per i 14″ e 15,6″. Sotto il cofano troviamo i processori Intel Core 12 U o P, RAM LPDDR4 o LPDDR5 con SSD PCiE fino a 1 TB, tutto a seconda della configurazione scelta.

Al vertice della famiglia c’è invece il Dell Latitude 9430 che l’azienda definisce il portatile più compatto con schermo da 14″ in formato 16:10. Di particolare ha i processori Intel Core di 12esima generazione vPro fino a i7 con RAM LPDDR5 (fino a 32 GB), SSD PCIe (fino a 1 TB) e grafica integrata Intel Xe.

Per il resto, c’è da dire che questo portatile supporta la connettività Wi-Fi 6E, il 5G, ha una batteria da 40 o 60 WHr, ed è disponibile anche in una variante 2 in 1 (che pesa un pelo di più della notebook: 1,4 contro 1,27 kg).

Chiudiamo il capitolo Dell Latitude coi prezzi (per il momento sono ufficiali solo quelli per il mercato statunitense): si parte da 1.562 dollari per il Latitude 5330, il più economico della serie 5000; da 1.771 dollari per il Latitude 5431, da 1,8999 dollari per il Latitude 7330 e da 2.250 dollari per il Latitude 9430. Sbizzarrendosi con configurazioni e, in alcuni casi materiali differenti, si sale facilmente.

Dell Precision 2022: caratteristiche, dettagli e disponibilità

Passiamo alle workstation, cioè ai Dell Precision 2022 annunciati oggi. Per i più esigenti debuttano 5 modelli che fanno parte di due serie: 3570 e 3571 da una parte e 5470, 5570 e 5770 dall’altra.

Partendo dai più economici Dell Precision 3570 e 3571 c’è da dire che si presentano con un medesimo display da 15,6 pollici con risoluzione fino a 4K e e con processori Intel Core di 12esima generazione (la serie H è solo per il secondo). Condividono il lettore di impronte digitali sotto il pulsante on/off, un avanzato sistema di gestione delle temperature, la connettività Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2 e 4G opzionale, e tanti altri dettagli. Le differenze le ritroviamo nelle specifiche dei processori suddetti che, per il Precisione 3571 vantano TDP a 45 W (fino a Core i9), mentre per il 3570 non si va oltre il Core i7 U/P.

Coi Dell Precision 5000 si raggiunge un’altra fascia di mercato. A seconda del modello che si sceglie (5470, 5570 o 5770) gli schermi abbinati si presentano con diagonali rispettiva da 14″, 15″ e 17″. Il Precisione 5470 è dotato di un pannello con risoluzione QHD+ in 16:10, touchscreen e 500 nit di luminosità di picco, connettività simile ai modelli appena precedenti, fino a 64 GB di memoria RAM DDR5, e fino a 4 TB di SSD PCIe.

L’asso nella manica è tuttavia il processore, un Intel Core i9-12900HK, con grafica Intel Xe o, eventualmente affidata a una NVIDIA RTX A1000 Laptop da 4 GB, peculiarità condivise anche coi modelli con schermi più ampi.

Dell non ha ancora annunciato i prezzi di questi nuovi Dell Precision 2022, ma sappiamo che arriveranno ad aprile, ragion per cui è lecito aspettarsi ulteriori nuove a brevissimo.

Monitor, altoparlanti e dock: tutte le altre novità 2022 di Dell

Concludiamo, si fa per dire, con i nuovi accessori, periferiche e dispositivi che Dell ha svelato in occasione del lancio delle nuove famiglie di notebook Precision e Latitude.

Partendo dai monitor, i più interessanti sono i nuovi Dell UltraSharp 27 e 32, monitor di fascia elevata che spiccano soprattutto per via della particolare tecnologia di cui sono dotati: Dell la chiama IPS Black. In pratica offre un contrasto 2.000:1 con neri particolarmente profondi. Da segnalare la risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), tempi di risposta di 5 ms e frequenza d’aggiornamento pari a 60 Hz. Costano rispettivamente 724,99 e 1.149,99 dollari, sul mercato statunitense.

Il Dell UltraSharp 30 è l’alternativa di mezzo, con risoluzione WQXGA (2560 x 1660 pixel) con rapporto 16:10 e schermo da 30″ con luminosità di 350 cd/m2 e contrasto di 1.000:1. Il prezzo? 1.049,99 dollari.

Da segnalare il debutto anche di altre periferiche firmate Dell: dalla dock Dual Charge Dock HD22Q che fa da base di ricarica wireless Qi a 12 W e cablata (fino a 90 W) che costa 268,99 dollari, alla Dell Thunderbolt Dock WD22TB4 con moduli intercambiabili e tante porte a disposizione (costa 469,99 dollari), passando per il nuovo Dell Universal Dock UD22, con potenza massima di 96 W (a 459,99 dollari).

Per il resto, restano da segnalare un vivavoce, il Dell SP3022 e una soundbard Dell Slim Conferencig SB522A, prodotti che sono entrambi certificati Microsoft Teams e quindi ideali per lavorare da remoto; 99,99 e 79,99 dollari rispettivamente. Ci sono due nuovi sistemi audio: lo Speakerphone SP3022 da 2 x 1,6 W (che vedete qui sotto) e la soundbar SB522A, a 99,99 e a 79,99 dollari. E per concludere la Premier Rechargeable Active Pen PN7522W, una penna che integra un localizzatore Tile e che costa 109,99 dollari.

Al momento non ci è dato sapere quali saranno i prodotti di cui abbiamo parlato in questo capitolo che arriveranno anche sul nostro mercato. Ma in caso di ulteriori nuove non mancheremo di segnalarvelo.

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook Dell del mese, la nostra selezione