In contropiede rispetto a quanto vi riportavamo in precedenza, il colosso americano Intel ha presentato ufficialmente il nuovo processore per desktop top gamma di dodicesima generazione, Intel Core i9-12900KS, con il chiaro obiettivo di alzare l’asticella delle prestazioni per fare contenti i gamer e i creatori di contenuti.

Marcus Kennedy, general manager delle sezioni Gaming, Creator e Esports di Intel, ha così dichiarato:

“Intel continua a estendere i limiti di prestazioni nel gaming su desktop con il nuovo processore Intel Core i9-12900KS processor di dodicesima generazione. Basato sulla nostra architettura ibrida, per la prima volta questo processore può raggiungere 5,5 GHz su un massimo di due core, offrendo ai gamer più esigenti la possibilità di massimizzare le prestazioni.”

Specifiche tecniche di Intel Core i9-12900KS

Il nuovo Intel Core i9-12900KS “unlocked” è la soluzione più potente proposta quest’anno da Intel, pensata appositamente per i gamer e i creatori di contenuti che cercano una CPU capace di offrire elevatissime capacità di calcolo. Le specifiche collimano con quelle trapelate in precedenza.

Questa CPU offre 16 core (8 core di prestazione e 8 core di efficienza) e 24 thread, ed è capace di spingere la frequenza operativa fino a 5,5 GHz (tramite Intel Thermal Velocity Boost). È inoltre presente la Intel Adaptive Boost Technology che consente di migliorare le prestazioni relative al gaming attraverso l’abilitazione, al momento opportuno, di una maggiore frequenza multi-core.

Intel Core i9-12900KS è inoltre compatibile con tutte le schede madri dotate del chipset Z690 esistenti e con i più recenti BIOS, e può supportare memorie RAM DDR5 fino a 4800 MT/s e DDR4 3200 MT/s

Per ulteriori specifiche e per un confronto con tutte le altre CPU “Alder Lake-S” della dodicesima generazione di Intel Core i9, vi rimandiamo a questo articolo.

Prezzo e disponibilità della nuova CPU

Il nuovo Intel Core i9-12900KS sarà disponibile a livello globale dal prossimo 5 aprile, data in cui si svolgerà l’evento “Talking.Tech” di Intel, ad un prezzo di listino consigliato di 739$ (circa 674€ al cambio attuale).

Vedremo se questo nuovo mostro di potenza riuscirà a conquistare il cuore di gamer e creator, e se riuscirà a mantenere tutte le promesse fatte.

