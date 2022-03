Fatta eccezione per il trackpad sui MacBook, Apple ha praticamente abbandonato la tecnologia Force Touch/3D Touch per i suoi prodotti, ma nuovi brevetti dell’azienda suggeriscono che questa specifica potrebbe in qualche modo ritornare.

Patently Apple ha da poco scoperto alcuni brevetti recentemente depositati da Apple, i quali mostrano dei sensori di pressione/forza di prossima generazione e come potrebbero essere impiegati in dispositivi quali Apple Watch, MacBook e iPhone.

Apple brevetta sensori di pressione di nuova generazione

Uno dei brevetti rivela dei sensori di pressione ideali per dispositivi dalle piccole dimensioni come Apple Watch e AirPods e realizzati con una nuova tecnologia che consente di creare una superficie sensibile alla pressione utilizzando minuscoli sensori di pressione elettromeccanici.

Un’immagine allegata al brevetto mostra un Apple Watch con un pulsante laterale sensibile alla pressione che potrebbe finire per sostituire anche gli attuali pulsanti fisici a rotazione.

Un altro brevetto mostra invece come l’azienda potrebbe impiegare questi sensori di pressione per realizzare cinturini intelligenti, magari già per Apple Watch 8, in grado di rilevare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca di chi li indossa.

Altri brevetti Apple mostrano come i minuscoli sensori di pressione elettromeccanici possono essere utilizzati nei trackpad dei MacBook e persino sotto il display dell’iPhone per rilevare con precisione variazioni di forza minime o graduali.

Altri dettagli contenuti nei brevetti evidenziano che la tecnologia combina moduli più piccoli, anziché un unico componente, il che potrebbe consentire ad Apple di applicarla a una gamma più ampia di prodotti.

In tutto porta a pensare a un possibile ritorno del 3D Touch, ma in generale i brevetti il più delle volte non diventano prodotti finiti immessi nei mercati.

Potrebbe interessarti: iPhone, iPad e altri dispositivi in abbonamento? Apple ci starebbe pensando