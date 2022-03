Apple starebbe pianificando una importante novità per i propri clienti. Stando a quanto riportato in un rapporto di Bloomberg, l’azienda di Cupertino sarebbe prossima ad offrire agli utenti la possibilità di acquistare iPhone e iPad tramite l’esborso di un canone mensile fisso (ovvero in abbonamento).

Questo nuovo programma di Apple viene definito da Bloomberg come “biggest push yet into automatically recurring sales” (ovvero la più grande spinta verso le vendite ricorrenti automatiche).

Al momento, il produttore californiano consente l’acquisto dei propri dispositivi tramite finanziamento solo negli Stati Uniti e tramite l’utilizzo della Apple Card; inoltre gestisce l’iPhone Upgrade Program in collaborazione con la Citizens Bank: questo programma consente agli utenti di cambiare iPhone ogni 12 mesi per avere sempre l’ultimo modello dello smartphone a disposizione.

Un abbonamento mensile per iPhone e iPad direttamente da Apple? Ecco l’idea

Il nuovo servizio in abbonamento per l’acquisto di dispositivi dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno, dal momento che nel rapporto si parla di “fine 2022-inizio 2023”. Per la prima volta, dunque, gli utenti Apple potrebbero abbonarsi “all’hardware” piuttosto che ai soli servizi digitali. Il progetto è, tuttavia, ancora in fase di sviluppo.

Il servizio non sarebbe una novità, dal momento che è già possibile acquistare dispositivi in abbonamento presso altri produttori o presso gli operatori telefonici; con la sottoscrizione di un abbonamento di questa tipologia, l’utente (spesso) accetta di usufruire dei servizi assicurativi sul prodotto. A tal proposito, il nuovo abbonamento su cui sta lavorando Apple potrebbe collegarsi al servizio Apple Care e anche, magari, ad Apple One: in questo modo offrirebbe all’utente un’esperienza completa.

Intanto, i piani di Apple potrebbero far sì che il programma “iPhone Upgrade Program” venga svincolato dalla Citizens Bank e portato internamente all’azienda: così facendo potrebbe essere esteso ad altri dispositivi come gli iPad, i computer Mac e gli Apple Watch.

Vi piacerebbe potere acquistare iPhone e iPad in abbonamento direttamente da Apple? Fatecelo sapere con un commento. Noi, intanto, aspettiamo di capire come funzionerà nel dettaglio questo programma e se, come temiamo, sarà una esclusiva degli Stati Uniti (almeno inizialmente).

