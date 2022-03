Sony è, finalmente, pronta ad annunciare l’atteso rivale del Game Pass di Xbox. La casa nipponica, come già confermato nelle scorse settimane da diversi report, sta lavorando da tempo al progetto Spartacus, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento dell’offerta videoludica del mondo PlayStation nel corso dei prossimi anni. Stando ad un nuovo report di Bloomberg, Sony potrebbe annunciare il nuovo rivale del Game Pass di Microsoft già la prossima settimana. Ecco tutti i dettagli:

Il rivale del Game Pass sta per debuttare: Sony è pronta per l’annuncio ufficiale di Spartacus

Il nuovo servizio in abbonamento di Sony, definito come il “rivale” del Game Pass sviluppato da Microsoft per il mondo Xbox ed anche per i PC Windows sta per fare il suo debutto ufficiale. Secondo quanto rivelato oggi da Bloomberg, infatti, Sony presenterà il suo nuovo servizio, noto internamente come Project Spartacus, già la prossima settimana. L’evento di presentazione del servizio in abbonamento della casa nipponica potrebbe svolgersi il 30 marzo. Ci sarà, quasi sicuramente, una diretta streaming che ci permetterà di scoprire le caratteristiche del servizio in tempo reale.

Su Project Spartacus circolano, già da tempo, diversi rumor. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo rivale del Game Pass sviluppato da Sony includerà tutti i benefici dei servizi PS Plus e PlayStation Now. L’azienda nipponica, inoltre, avrebbe sviluppato un sistema di abbonamenti su tre fasce, con vantaggi crescenti, più simile a Netflix che al Game Pass, disponibile in una versione base (per console o PC) e nella versione Ultimate (per entrambe le piattaforme e con incluso anche il cloud gaming).

Da notare, però, che Sony, a differenza di Microsoft con il Game Pass, non includerà i nuovi titoli al Day One nel catalogo di Spartacus. Anche con l’abbonamento più costoso, infatti, sarà possibile accedere esclusivamente a delle demo estese dei nuovi giochi, senza la possibilità di accedere alla versione completa semplicemente con una sottoscrizione mensile attiva.

Tre livelli d’abbonamento per Project Spartacus

La versione base del rivale del Game Pass dovrebbe chiamarsi Essential. Questa versione, con un costo di 10 dollari al mese (da verificare quale sarà la conversione in euro) offrirà i vantaggi attualmente accessibili con PlayStation Plus mettendo a disposizione giochi gratis ogni mese, spazio d’archiviazione in cloud per i salvataggi e sconti sui prodotti digitali oltre che l’accesso al multiplayer. Ci sarà poi una versione Extra che, al costo di 13 dollari, unirà PS Plus e PS Now permettendo l’accesso al catalogo di giochi di PS Now da scaricare sulla propria console.

La versione più completa, denominata Premium, arricchirà la variante precedente offrendo le demo esclusive (ma limitate probabilmente nelle ore di gioco) per i giochi in uscita ed aggiungerà la possibilità di accedere ai giochi in streaming oltre che ad un catalogo di classici del mondo PlayStation (titoli usciti sulle console precedenti di Sony). La versione Premium di Project Spartacus dovrebbe costare 16 dollari. Si tratta di un prezzo superiore di 1 dollaro rispetto al prezzo americano del Game Pass Ultimate di Microsoft che offre anche i giochi al Day One.

Da notare, inoltre, che il Game Pass per PlayStation potrebbe essere disponibile esclusivamente con sottoscrizione mensile, abbandonando il sistema che consente agli utenti di risparmiare optando per soluzioni trimestrali o annuali. Il nuovo servizio di Sony dovrebbe essere accessibile sia tramite PlayStation 4 che tramite PlayStation 5. Dopo la presentazione della prossima settimana, il nuovo Project Spartacus potrebbe essere accessibile nel giro di pochi giorni anche in Italia. Maggiori dettagli potrebbero, quindi, arrivare il 30 marzo.

Leggi anche: Il visore Sony PlayStation VR2 esce allo scoperto: ecco le immagini ufficiali